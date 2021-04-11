中國新疆煤礦驚傳意外 21人受困

中國新疆煤礦發生進水事故，21人被困在礦井之下。（圖擷自微博）

2021/04/11 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州呼圖壁縣一處煤礦，驚傳在施工過程中發生進水事故，一度有29人失聯，目前已救出8人，但仍有21人被困在礦井之下。

綜合中媒報導，新疆呼圖壁縣雀爾溝鎮的豐原煤礦，在進水之後導致斷電並通訊中斷，當局隨即派遣救援隊伍並部署抽水設備，受困礦坑的21人當中已有12人確認位置，但還有9人下落不明。

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