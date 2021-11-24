斷開殘存殖民關係！ 巴貝多：將廢除英女王國家元首地位

在巴貝多宣布廢除英國女王的國家元首地位後，當地英國皇家海軍納爾遜（Horatio Nelson）中將的雕像，遭巴貝多民眾破壞。（路透）

2021/11/24 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海島國巴貝多（Barbados）宣布，下週將廢除英國女王的國家元首地位，是繼擺脫殖民55年後，斬斷和英國殘存的帝國關係（Imperial Bonds），對此，學者樂觀其成，而英國白金漢宮（Buckingham Palace）則指出，這是巴貝多人民的事。

根據《路透》報導，前英屬殖民地巴貝多，下週將廢除英國女王的國家元首地位，打破自400年前，首艘英國船隻抵達巴貝多後，殘存的帝國關係。

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目前包含巴貝多、英國、澳洲、加拿大與牙買加（Jamaica）等15國，仍將英國女王列為國家元首，而巴貝多作出廢除的決定，是一種打破邪惡殖民歷史，展現國家自信心的方式。

巴貝多歷史學家貝克爾斯教授（Sir Hilary Beckles）指出：「此舉象徵剝削人民身心的歷史殖民故事，到此結束，這是巴貝多與加勒比海地區，所有後殖民社會的歷史時刻，島上人民不僅為了自由與正義奮鬥，同時擺脫了帝國暴政及殖民威權。」

1625年，前英格蘭國王詹姆士一世（King James I）主政時，宣稱巴貝多為殖民地，使其成為小安的列斯群島（Lesser Antilles），英國的海外領土之一，這次宣布廢除女王國家元首地位，也是巴貝多繼獨立55年後，正式解開與英國的殖民連結。

對此，英國白金漢宮則指出，這個議題，是巴貝多國民的事。

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