不要英女王任國家元首 巴貝多明年將成共和國

加勒比海島國巴貝多今日表示，該國希望取消英國女王伊麗莎白二世（見圖）的國家元首地位，成為一個共和國。（法新社）

2020/09/16 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海島國巴貝多（Barbados）今（16）日表示，該國希望取消英國女王伊麗莎白二世的國家元首地位，讓巴貝多成為一個共和國。

綜合外媒報導，巴貝多過去是英國的殖民地，1966年獨立後，成為大英國協內的獨立君主國，和其他一些曾是大英帝國一部份的國家一樣，奉英國女王為國家元首。

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巴貝多總督梅森（Sandra Mason）今日發表施政演說時，指出「現在是時候完全擺脫殖民時代了」。這份演講稿由2018年成為首任女總理的莫特利（Mia Mottley）撰寫。

梅森表示，「巴貝多想要一個來自巴貝多的國家元首」，該國將朝「完整主權」邁進，將於明年11月慶祝獨立55周年時成為共和國。

這場演說還引述了巴貝多獨立後首任總理巴羅（Errol Barrow）的警告，稱該國不應「在殖民處遊蕩」。

巴羅並不是巴貝多唯一發聲暗示退出君主制的人，該國憲法審查委員會1998年就建議巴貝多成為共和國。前總理斯圖亞特（Freundel Stuart）也主張「在不久之後將從君主制轉向共和制」。

加勒比海地區已有多個前英國殖民地捨棄君主制，蓋亞那（Guyana）在獨立4年後於1970年轉向共和制，千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）在1976年取消君主制，多米尼克（Dominica）在1978年取消，但這3國都還是大英國協成員。

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