為何中國在彭帥事件上無法得到外界信任 外媒點出根本問題

中國網球名將彭帥。（資料照）

2021/11/24 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國網球名將彭帥因為爆出跟高官張高麗的不倫戀，一度消失於大眾眼前，近來中國不斷釋出彭帥的照片和影片，卻仍受到國際質疑，外媒對此進行分析，為何中國的敘事無法讓外界信服。

《紐約時報》報導，中國在控制國內輿論上非常高效，但放到全球卻是另外一回事，雖然釋出彭帥的英文電子郵件和影片，但國際上的抗議聲浪卻愈來愈大，報導點出，這成了一個足以寫進教科書的案例，中國政府面對它無法審查、威脅的群眾時，在溝通上有多麼無能。

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報導表示，近年來中國使用網路的力量，強化影響輿論的手段，但中國的宣傳機器本質上還是相信，讓問題消失的最好辦法就是把不同的聲音壓下去，德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）就說，中國釋出的訊息是在展示力量，就像是在說「我們告訴你她很好，你憑什麼不信」。

報導認為，更根本的問題在於中國威權體制的控制本性，有人就批評，這個國家可以讓彭帥扮演任何角色，尤其是讓她表演自由，對文明世界來說，這比認罪還令人恐懼。

此外報導也直指彭帥無法自由表達想法的證據，就是她的名字在中國的網路上仍然遭到審查。

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