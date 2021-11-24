為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為何中國在彭帥事件上無法得到外界信任 外媒點出根本問題

    中國網球名將彭帥。（資料照）

    中國網球名將彭帥。（資料照）

    2021/11/24 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球名將彭帥因為爆出跟高官張高麗的不倫戀，一度消失於大眾眼前，近來中國不斷釋出彭帥的照片和影片，卻仍受到國際質疑，外媒對此進行分析，為何中國的敘事無法讓外界信服。

    《紐約時報》報導，中國在控制國內輿論上非常高效，但放到全球卻是另外一回事，雖然釋出彭帥的英文電子郵件和影片，但國際上的抗議聲浪卻愈來愈大，報導點出，這成了一個足以寫進教科書的案例，中國政府面對它無法審查、威脅的群眾時，在溝通上有多麼無能。

    報導表示，近年來中國使用網路的力量，強化影響輿論的手段，但中國的宣傳機器本質上還是相信，讓問題消失的最好辦法就是把不同的聲音壓下去，德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）就說，中國釋出的訊息是在展示力量，就像是在說「我們告訴你她很好，你憑什麼不信」。

    報導認為，更根本的問題在於中國威權體制的控制本性，有人就批評，這個國家可以讓彭帥扮演任何角色，尤其是讓她表演自由，對文明世界來說，這比認罪還令人恐懼。

    此外報導也直指彭帥無法自由表達想法的證據，就是她的名字在中國的網路上仍然遭到審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路透：冬奧在即 彭帥案讓世界關注中國式控制
    2021/11/23 23:47

    路透：冬奧在即 彭帥案讓世界關注中國式控制
    普廷有望出席北京冬奧開幕？ 趙立堅：他愉快地收到邀請
    2021/11/23 21:52

    普廷有望出席北京冬奧開幕？ 趙立堅：他愉快地收到邀請

    科技基金淨值王 統一奔騰定期定額扣起來
    澳洲政府強硬發聲：中國需回應外界對彭帥安全的擔憂
    2021/11/23 10:36

    澳洲政府強硬發聲：中國需回應外界對彭帥安全的擔憂
    聲援彭帥籲抵制北京冬奧 坎特：金牌不值得你把原則賣給中共！
    2021/11/22 18:04

    聲援彭帥籲抵制北京冬奧 坎特：金牌不值得你把原則賣給中共！

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播