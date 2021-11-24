交易量急走下坡 專家直言難看好北交所「新瓶裝舊酒」

有外媒引述專家觀點，以「新瓶裝舊酒」來描述北交所的處境，直言難看好長期展望。（美聯社）

2021/11/24 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕北京證交所（下稱北交所）本月15日正式開市，成為中國第3個證券交易所，有別於開市首日的慶祝行情，隔日（16日）起交易量快速腰斬下跌，對此有外媒引述專家觀點，以「新瓶裝舊酒」來描述北交所的處境，直言難看好長期展望。

《美國之音》報導稱，北交所上週一（15日）開市首日創下單日95億人民幣（約合新台幣413億）的交易量，但這波慶祝行情僅持續短短1天，16日就快速腰斬至45億人民幣（約合新台幣195億），交易量到上週五（19日）更僅剩首日5分之1的20億人民幣（87億新台幣）。

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對此，美國南卡大學艾肯商學院講座教授謝田接受《美國之音》專訪時表示，北交所現行81檔上市的股票中，僅有10檔是新股，其他都是過往死氣沉沉的「新三板」平移過來，無怪會讓投資人出現「了無新意」的預期。

謝田進一步以「新瓶裝舊酒」來描述北交所當前的處境，他甚至認為，北交所這支新瓶還擺錯地方，「因為北京是擁擠的政治中心，缺乏金融與電腦等科技人才」。

謝田認為，雖說現代股市交易已電子化，證交所的實際位置不再那麼重要，但中國領導人習近平欽點北京，刻意避開更加理想的深圳、上海等地，確實不符合經濟規律，也沒有商業價值，「因此，設立北交所背後的政治操作，與涉及權鬥的可能性更高」。

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