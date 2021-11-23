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    日本發展離岸風電 全球最大規模工作船亮相

    日本離岸風力發電才剛起步，但日本政府已將離岸風力發電定位為未來主力電源之一。（示意圖，法新社）

    日本離岸風力發電才剛起步，但日本政府已將離岸風力發電定位為未來主力電源之一。（示意圖，法新社）

    2021/11/23 21:01

    〔中央社〕日本正全力發展離岸風力發電，目前建造中的全球最大規模離岸風力發電工作船，今天在廣島縣吳市一處造船廠公開亮相，完工後造價將高達約500億日圓（約新台幣121億元）。

    日本放送協會（NHK）報導，這艘工作船全長約142公尺、寬度約50公尺，主要功能是將風力發電機座固定在海底，再設置風力發電機組；工作船由日本清水建設公司委託廣島縣吳市一處造船廠建造。

    清水建設表示，這艘船可說是全球最大規模的離岸風力發電工作船。

    由於工作船有安裝發動機，所以最大特徵是可以自力航行；接下來將在船上設置可吊掛最大重量2500噸的起重機，因應設置大型風力發電機組。

    這艘工作船造價高達約500億日圓，預計2022年10月建造完成。

    日本目前幾乎沒有離岸風力發電機組實際發電，但日本政府已將離岸風力發電定位為未來主力電源之一，預計2040年前擴增發電能力為3000萬千瓦到4500萬千瓦。

    清水建設工程事業本部事業部長白枝哲次說，由於日本離岸風力發電才剛起步，他們希望能為成功建設真正的離岸風力發電廠、擴大國內市場與扎根做出貢獻。

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