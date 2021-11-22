帽子到底什麼顏色？她買綠帽回家變棕色 走幾步又變紅的

國外有名女子日前在商場買了1頂綠色毛帽，回家後拿出來看卻變成棕色的，然而，令她更驚訝的是，當她戴著帽子在家走動時，意外發現除了綠、棕色外，甚至還會變成紅色。（圖擷取自抖音＠oteliacarmen）

2021/11/22 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名女子日前在商場買了1頂綠色毛帽，回家後拿出來看卻變成棕色的，然而，令她更驚訝的是，當她戴著帽子在家走動時，意外發現除了綠、棕色外，甚至還會變成紅色。事後，她將這段神奇的變色影片上傳至影音平台，讓網友們看了驚呼連連。

綜合外媒報導，環境景觀設計師卡爾曼（Otelia Carmen）於19日上傳1段「帽子變色」的神奇影片，她原本從店裡買來的綠色毛帽，回家打開後瞬間變色，讓她懷疑「這為何是棕色的？」，隨後她便意識到，這很可能是同色異譜（Metamerism）的情況。

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據悉，同色異譜是指同一物品在不同光源下產生的顏色變化，每道光源都有屬於自己的顏色，當它被投射到另個有色的表面上時，會產生不同的影響。

於是，卡爾曼將帽子戴在頭上，到家中不同的光源處照一照，發現除了有出現綠色與棕色外，當她走到餐廳燈光下時，甚至還出現隱藏版「紅棕色」。影片上傳短短幾天，累積觀看次數就突破7百20萬次，許多網友留言表示，「我的大腦還是完全無法理解這是什麼情況」、「所以這頂帽子同時有綠、棕、紅3種顏色？」、「我原本以為這與色盲有關，但我現在只是感到很困惑」。

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