曾厚仁蘇黎世演講 強調台灣與中國是民主與專制對抗

2021/11/22 01:36

〔中央社〕外交部政務次長曾厚仁昨天應邀出席瑞士蘇黎世大學一場國際研討會，強調當前台灣抵抗中國施壓，是民主價值觀與專制的對抗，如果台灣倒下是所有民主國家的失敗，將有骨牌效應。

駐瑞士代表處今天表示，曾厚仁11月20日親自出席瑞士蘇黎世大學舉辦的「中國、美國和我們：美中策略競爭下的國際反應」為主題的國際研討會，並發表演講。

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曾厚仁演講時說明中國趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，利用數位工具與社會信用體系、臉部識別等新技術，加強內部政治控制。此外更進一步推動疫苗外交與「一帶一路」倡議結合，盼利用疫苗製造來阻斷全球供應鏈。

針對台灣方面，他在回答與會人士提問時強調，當前情勢不僅僅是台灣面對中國施壓，實際上這是民主價值觀與專制的對抗，如果台灣倒下是所有民主國家的失敗，將有骨牌效應。

另針對中國是否會犯台的問題，他表示台灣沒有本錢假設中國不會入侵台灣。台灣相信和平需通過實力實現，不管是2025年、2027年、2035年或2049年都需要做好準備。

此外，曾厚仁也說明台灣如何與國際合作強化民主及自由，例如與美國合作建立的「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF），兩國提出一系列研討會邀請各國官員參與，其中包括與台灣沒有外交聯繫國家的官員，讓台灣分享在民主治理方面的經驗。

而GCTF日前也延伸到歐洲的捷克，今年9月首次在捷克辦理「全球供應鏈重組：降低遭受經濟衝擊脆弱性的策略」研討會。

由於歐洲面臨假訊息威脅國家安全，台灣經驗受到重視，曾厚仁另介紹近期歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」派出官方代表團訪問台灣，重點就是了解台灣每天如何應對來自中國大陸龐大的假訊息和干預。

這場由瑞士蘇黎世大學主辦的國際研討會為期一天半，計有來自亞洲、歐洲、美國、中國及台灣學者、政經界人士及媒體記者，約50多餘人實體與會、另線上參與者約80人，討論充實熱烈。（編輯：曹宇帆）1101122

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