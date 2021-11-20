為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拒提供世界維吾爾大會場地 萬豪集團道歉

    布拉格萬豪酒店日前以「政治中立」為由，拒絕向世界維吾爾代表大會提供場地，萬豪集團後來出面道歉。（歐新社）

    布拉格萬豪酒店日前以「政治中立」為由，拒絕向世界維吾爾代表大會提供場地，萬豪集團後來出面道歉。（歐新社）

    2021/11/20 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕位於捷克首都布拉格的萬豪酒店，日前以「政治中立」為由，拒絕向世界維吾爾代表大會（世維會，World Uyghur Congress）提供場地。萬豪國際集團表示，布拉格萬豪酒店已聯繫世維會致歉，並強調將會加強教育訓練。

    根據美國媒體《Axios》報導，世維會為了本月在布拉格召開的世維會全代會，先前曾向布拉格多家飯店諮詢。布拉格萬豪酒店（Prague Marriott Hotel）活動經理在回信中表示，「很遺憾地，我必須告知你們，我們無法提供場地；我們為此向公司管理層諮詢過，出於政治中立的因素，我們不能提供這種帶有政治主題的活動」。

    管理酒店的萬豪國際集團（Marriott International）事後澄清，布拉格萬豪酒店的回應不符合集團政策，舉辦這類活動不會違反任何「政治中立」政策，並稱信中所提的諮詢「管理層」，指的僅是布拉格萬豪酒店的管理層。萬豪國際集團表示，布拉格萬豪酒店已經聯繫世維會致歉，集團也會加強有關包容性的教育訓練。

    這已經不是萬豪第一次涉入相關爭議。2018年，萬豪國際集團發給中國會員的問卷中，將台灣、香港、澳門與西藏均列為「國家」，遭中國當局立案調查，使得萬豪集團3度道歉，稱「尊重中國主權和領土完整」。同年，萬豪國際集團開除1名曾按讚1則有關藏獨言論的社群小編。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台捷友好！布拉格千人上街抗議政府親中 感謝台灣協助防疫
    2020/06/10 22:10

    台捷友好！布拉格千人上街抗議政府親中 感謝台灣協助防疫
    強調中國不能信賴 捷克首都親台市長：為民主不惜付出生命
    2020/05/01 01:21

    強調中國不能信賴 捷克首都親台市長：為民主不惜付出生命

    等10年 榮富國小旁唯一新成屋開賣啦
    按讚藏獨 美國萬豪酒店小編丟飯碗
    2018/03/07 06:00

    按讚藏獨 美國萬豪酒店小編丟飯碗
    台港澳藏列國家 萬豪酒店遭中媒追殺
    2018/01/12 06:00

    台港澳藏列國家 萬豪酒店遭中媒追殺

    首富特區 美術館第一排「美術1号院」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播