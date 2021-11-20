拒提供世界維吾爾大會場地 萬豪集團道歉

布拉格萬豪酒店日前以「政治中立」為由，拒絕向世界維吾爾代表大會提供場地，萬豪集團後來出面道歉。（歐新社）

2021/11/20 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於捷克首都布拉格的萬豪酒店，日前以「政治中立」為由，拒絕向世界維吾爾代表大會（世維會，World Uyghur Congress）提供場地。萬豪國際集團表示，布拉格萬豪酒店已聯繫世維會致歉，並強調將會加強教育訓練。

根據美國媒體《Axios》報導，世維會為了本月在布拉格召開的世維會全代會，先前曾向布拉格多家飯店諮詢。布拉格萬豪酒店（Prague Marriott Hotel）活動經理在回信中表示，「很遺憾地，我必須告知你們，我們無法提供場地；我們為此向公司管理層諮詢過，出於政治中立的因素，我們不能提供這種帶有政治主題的活動」。

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管理酒店的萬豪國際集團（Marriott International）事後澄清，布拉格萬豪酒店的回應不符合集團政策，舉辦這類活動不會違反任何「政治中立」政策，並稱信中所提的諮詢「管理層」，指的僅是布拉格萬豪酒店的管理層。萬豪國際集團表示，布拉格萬豪酒店已經聯繫世維會致歉，集團也會加強有關包容性的教育訓練。

這已經不是萬豪第一次涉入相關爭議。2018年，萬豪國際集團發給中國會員的問卷中，將台灣、香港、澳門與西藏均列為「國家」，遭中國當局立案調查，使得萬豪集團3度道歉，稱「尊重中國主權和領土完整」。同年，萬豪國際集團開除1名曾按讚1則有關藏獨言論的社群小編。

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