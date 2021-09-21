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    古巴孩童大規模接種計畫 力拚疫苗覆蓋率90％後重啟校園

    全球隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情肆虐，各國青年也陸續開始接種疫苗，而古巴於9月搶先全球替2歲以上孩童施打疫苗，力拚校園重啟及經濟。示意圖。（路透）

    全球隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情肆虐，各國青年也陸續開始接種疫苗，而古巴於9月搶先全球替2歲以上孩童施打疫苗，力拚校園重啟及經濟。示意圖。（路透）

    2021/09/21 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕全球隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情肆虐，各國青年也陸續開始接種疫苗，而古巴於9月搶先全球替2歲以上孩童施打疫苗，力拚校園重啟及經濟。

    根據美國CNN報導，自9月古巴成為世界上第一個替2歲以上孩童大規模接種疫苗的國家，光是從媒體受邀至首都哈瓦那（La Habana）某間醫院拍攝的影片中可見，一天就有超過230名3到5歲的兒童來接種古巴國產的「主權二號」（Soberana 02）疫苗。

    報導指出，當地有名母親提潔拉絲（Laura Tijeras），帶著4歲女兒艾妮索（Anisol）來接種第一劑疫苗，在受訪時她表示，「我鬆了一口氣，儘管很多人接種疫苗仍染疫，但我們現在可以擁有更強的保護力了」。

    對此，古巴衛生部長米蘭達 （Jose Portal Miranda）於本月表示，「過去幾個月以來，古巴孩童新增的染疫人數令人堪憂，不少染疫重症或危及生命的兒科患者皆為新生兒。

    根據官方通報，截至目前該國有約11萬名未成年者染疫，由於病例激增，導致當局取消原定9月初開學的規劃。然而，對古巴多數家庭來說，網路學習是昂貴的奢侈品，孩子僅能透過電視教育頻道學習，便有許多父母抱怨孩子們的學習進度落後。

    有官員透露，替兒童進行大規模接種計畫，其目標是要讓90％以上的古巴國人接種疫苗後，並在11月中旬開放國際旅客入境，在此之前，不太可能重啟校園。另外，教育部副部長表示，「儘管接種疫苗並非回歸校園的規定，但當局仍呼籲家長帶家中的孩子接種」。

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