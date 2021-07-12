古巴國產疫苗Abdala獲緊急授權！ 成拉美首支自主研發疫苗

繼古巴國產疫苗「Abdala」，證實有效防護力可高達92%，古巴衛生監管機構（CECMED）在本月9日正式批准，Abdala疫苗的緊急使用授權，成為拉丁美洲首支成功自主研發的疫苗。（路透）

2021/07/12 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕古巴生物製藥公司「BioCubaFarma」於上個月21日傳來好消息，其要接種3劑的國產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「Abdala」，證實有效防護力可高達92%，而古巴衛生監管機構（CECMED）在本月9日正式批准，Abdala疫苗的緊急使用授權，成為拉丁美洲首支成功自主研發的疫苗。

綜合外媒報導，古巴政府表示，Abdala疫苗是古巴5款候選疫苗的其中之1，另款2劑型的「Soberana 2」，與Abdala疫苗相同，皆為傳統「蛋白質疫苗」，由於蛋白質疫苗不同於mRNA疫苗，需要極低溫的保存環境，因此，相較於莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT等疫苗，蛋白質疫苗的保存更容易，生產成本也比較低廉。

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報導指出，古巴政府估計「Soberana 2」也即將被當地衛生監管機構批准，獲得緊急使用授權後，當局再將2款疫苗送到世界衛生組織批准。對此，伊朗、阿根廷和越南等地皆表示有興趣購買古巴疫苗，而鄰近國家牙買加和墨西哥都可能計劃購買。

近期，古巴受到Beta、與Delta變種病毒入侵，確診病例急速上升，但相較世界各國，死亡率仍很低，疫情也較輕微。截至上週該國1120萬人口當中，至少有680萬人接種了1劑疫苗，另有160萬人完整接種3劑疫苗，全國累積武漢肺炎病例超過22萬人，共計死亡人數約1490人。

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