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    西班牙加那利群島火山噴發 岩漿大量流出 急撤5000人

    西班牙拉帕馬爾島發生火山噴發。（美聯社）

    西班牙拉帕馬爾島發生火山噴發。（美聯社）

    2021/09/20 08:37

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加那利群島的拉帕爾馬島（La Palma）於當地時間週日（19日）下午發生火山噴發，發生噴發的坎布雷別哈火山（Cumbre Vieja）周邊大量岩漿從山坡裂縫中流出，當局也緊急撤離周邊4個村莊。

    根據《路透》報導，拉帕爾馬島當地政府指出，19日當天就已經察覺火山有可能噴發，因此在下午3點15分左右就開始撤離卡貝薩德瓦卡（Cabeza de Vaca）地區周邊村莊居民及農場家畜。下午5點左右火山開始噴發，岩漿甚至噴發數百公尺高，岩漿從山坡上5處裂縫中緩緩流出，匯聚成至少3條熔岩流，在樹林及農田中蔓延。

    加那利群島自治政府主席托雷斯（Angel Victor Torres）週日晚間表示，當局已疏散5000人，目前還沒有傳出傷亡消息；西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）也在週日晚間抵達拉帕爾馬島，與當地政府商討應對措施。專家指出，目前岩漿正慢慢流向海岸，流出的岩漿體積最多可能有2000萬立方公尺。

    拉帕爾馬島是加那利群島最活躍的火山區域之一，過去在一週內發生超過2.2萬次地震，活動十分頻繁。坎布雷別哈火山最近一次大規模火山噴發是在1971年，當時有一名男子在熔岩流旁邊拍照時意外死亡。

    岩漿慢慢朝週邊村莊蔓延，當局急撤5000人。（法新社）

    岩漿慢慢朝週邊村莊蔓延，當局急撤5000人。（法新社）

    岩漿從山坡上流下。（路透）

    岩漿從山坡上流下。（路透）

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