衛生棉圖案太像「妹妹」遭抗議 網傻眼：又不是用真人的...

「麗貝蕾絲（Libresse Malaysia）」新出的衛生棉包裝。（圖翻攝自Twitter）

2021/09/19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一家女性生理用品品牌「麗貝蕾絲（Libresse Malaysia）」的衛生棉，因包裝上的花蕊圖案和女性的私處太相似，遭伊斯蘭婦女理事會（Maya）抗議，該品牌日前已撤除產品廣告，讓網友傻眼，留言表示「又不是用真人的」。

據《星洲網》 報導，「麗貝蕾絲」最新衛生棉包裝設計以花朵作為設計主軸，群花盛放，不過卻因包裝上的花朵圖案和女性私處太相似，遭到伊斯蘭婦女理事會譴責。主席莎菲娜痛斥「麗貝蕾絲」在廣告中「濫用女性私處圖案」，是「不尊重、貶低及羞辱女性」的行為，要求品牌「撤回所有印刷、數位與社交媒體上的促銷廣告」。

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「麗貝蕾絲」沒多久後就宣布「撤除廣告的決定」，並解釋「我們無意冒犯任何女性和社群」，並表示「我們一直支持所有女性，我們的目的是鼓勵所有女性擁抱她們的女性特質和充分的潛力」。

而在「麗貝蕾絲」撤除廣告和宣傳後，不少網友，包括多名穆斯林女性都認為這根本「毫無爭議」，紛紛站出來留言力挺「麗貝蕾絲」，「哪裡不尊重女性了？如果人往不好的方向思考，所有事情都變得糟糕」、「這沒有任何貶義。這是自然和藝術，他們並沒有在花上使用任何真人的（私處）」、「這是衛生棉品牌，我們生活的世界不只有穆斯林，還有其他人」。

「麗貝蕾絲（Libresse Malaysia）」因包裝上的花朵圖案和女性私處太相似遭到伊斯蘭婦女理事會抗議。（圖翻攝自Twitter）

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