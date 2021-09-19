泰晤士報：澳3月洽談造核潛艦 英10人秘密小組推動

英媒評論指出，澳洲新一代核潛艦可能比照美國「維吉尼亞級」潛艦（如圖）打造。（美聯社檔案照）

2021/09/19 21:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國和澳洲締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，並將共同打造澳洲核動力潛艦艦隊，在國際間投下震撼彈。英國《泰晤士報》18日披露，澳洲3月起就接洽英美兩國，英國更成立極少數人知情的專門團隊推動計畫。

分析指出，未來三國之間的國防工業整合、戰略互信將愈發穩固，若中國繼續軍事擴張，印太地區不排除出現以AUKUS為核心的類北大西洋公約（NATO）組織。

請繼續往下閱讀...

報導引述英國國防、國安人士指出，3月間英國首席海務大臣、海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）應邀與澳洲海軍司令努南（Michael Noonan）會晤時，努南意外提及英美協助澳洲打造核潛艦的構想。

澳洲認為，原計畫採購的法國柴油潛艦在速度、匿蹤性、續航力、機動性和監控偵察能力上，恐不足以應對中國的挑戰；且英美具備60年核潛艦經驗，又與澳洲同屬「五眼聯盟」，澳洲也是大英國協成員，彼此更加契合。

拉達金返英後，立即向時任國防部常務次長勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）回報，首相辦公室隨後啟動代號「無鉤」的秘密行動（Operation Hookless），全英國僅10人知道相關細節，包括首相、外交和國防大臣，以及當月即被任命為國安顧問的勒夫格洛弗。

英國政府同一時期發布國防與外交政策總檢視報告，提議英國「向印太地區傾斜」，而報告幕後推手、首相外交政策顧問比尤（John Bew）也是「無鉤」成員之一。

澳洲先與英國接觸後，英國才找上美國洽談，美方也馬不停蹄協調不同單位，解決核子技術和原料分享等敏感問題，盼儘早定案，避免澳洲必須向法國支付更高的賠償金。

據了解，英國6月間主辦七大工業國集團（G7）峰會時，英美澳三國領袖即暗中磋商，希望將合作擴展至潛艦以外的領域，AUKUS相關細節幾乎就是在此期間敲定。

評論指出，澳洲新打造的核潛艦在設計上可能比照美國「維吉尼亞級」或英國「機敏級」潛艦，且因英國正在發展新一代「獵殺」（hunter-killer）潛艦，在英澳合作設計之下，澳洲首批核潛艦性能可望超越「機敏級」潛艦，確保AUKUS具備持續因應印太安全情勢的實力。

另一方面，新上任的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在「週日電訊報」撰文表示，AUKUS不光是抽象概念上的外交政策，更代表英、美、澳準備實際捍衛自身利益，挑戰不公且惡意的行徑；三國準備在核潛艦建造、人工智慧、量子運算等各種先進科技上緊密合作。她也表示，新聯盟代表英國對於印太地區安全穩定的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法