今日各地降雨機率高 週五晚間另一波鋒面來襲

今日受鋒面影響，各地降雨機率提高。（資料照）

2025/05/06 06:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（6日）受鋒面影響，各地降雨機率提高，清晨中部以北山區有零星降雨，白天北部及東北部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨的天氣，各地山區午後有可能發生局部大雨。晚上開始各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部、東部地區有機會出現局部大雨，天氣不穩定。

氣溫方面，沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫普遍在28至32度，至於低溫則是24、25度。離島方面，澎湖氣溫24至28度；金門23至29度；馬祖21至25度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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週三（7日）受鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；氣溫方面受降雨影響變動程度較大，各地高溫略為下降，無雨時感受仍是悶熱。北部22至25度，中部24至29度，南部25至32度，東北部21至24度，東部22至24度，東南部24至27度。

週四（8日）鋒面逐漸北抬遠離、雨勢趨緩，北部及東半部地區可能有水氣殘留造成的零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。北部21至31度，中部23至31度，南部24至33度，東北部21至29度，東部22至28度，東南部23至29度。

週五（9日）水氣略增，並且高溫持續上升，各地為多雲到晴，午後雷陣雨擴展到平地；晚起另一鋒面逐漸接近台灣，北部地區及基隆北海岸開始有零星短暫陣雨。北部23至33度，中部23至34度，南部25至34度，東北部22至31度，東部23至30度，東南部24至31度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 25 ~ 31 27 ~ 30 24 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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