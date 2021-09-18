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    打破性別刻板印象 Emoji 4.0推出「懷孕男」表情符號

    「Emoji 4.0」新表情符號中「懷孕的男性」引發各界反彈，近日「Emojipedia」官方首度公開解釋原因：「不希望『懷孕』成單一種性別限制、象徵」。（圖擷取自臉書「Emojipedia」）

    「Emoji 4.0」新表情符號中「懷孕的男性」引發各界反彈，近日「Emojipedia」官方首度公開解釋原因：「不希望『懷孕』成單一種性別限制、象徵」。（圖擷取自臉書「Emojipedia」）

    2021/09/18 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕負責推出新表情符號（emoji）的非營利組織「Unicode聯盟」先前於7月公布「Emoji 4.0」一系列新表情符號。其中「懷孕的男性」引發爭議。近日「Emojipedia」官方首度公開回應，「因不希望『懷孕』成單一種性別限制與象徵」。

    綜合外媒報導，「Emoji 4.0」包括37個新設計表情、情境，並添加多達75種膚色變化，共計112個新表情符號。而「Emoji 4.0」於本月獲批准後，預計於今年底或明年初正式上線。

    其中，備受爭議的「懷孕的男性」早於7月搶先亮相的時候就受到各界反彈。近期，「Emojipedia」官方則首度公開回應：「不應該因為女性具有生育能力，而將『懷孕』僅限於單一種性別象徵」。

    「Emojipedia」也引用了英國醫學協會（British Medical Association）的建議，將使用更具包容性的詞彙，如應使用「懷孕者（pregnant person）」，而非「孕婦（pregnant woman）」。

    「Emojipedia」也提及，「性別」並非決定一個人在家中照顧孩子或在職場上工作能力評斷的依據，如同「性別平等概念」所對抗的僵化性別刻板印象。官方也補充，雖然大多數懷孕或生育過的人都認為自己是女性，但現今也有雙性者、跨性別者以及自我性別認同非女性者成功懷孕。

    不過官方也解釋，「懷孕的男性」表情符號也不僅用於表示「懷孕」的狀態，也可表示「午餐吃得太多」、「啤酒肚」等各式含意，希望民眾能夠以更輕鬆的方式看待以及使用相關表情符號。

    「Emoji 4.0」包括37個新設計符號、情境，並添加多達75種膚色變化，共計112個新表情符號。（圖擷取自臉書「Emojipedia」）

    「Emoji 4.0」包括37個新設計符號、情境，並添加多達75種膚色變化，共計112個新表情符號。（圖擷取自臉書「Emojipedia」）

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