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    美國富豪紀錄片露餡坦承行凶 陪審團裁謀殺成立

    美國房產大亨杜斯特被控謀殺密友柏曼，加州陪審團今天裁定他有罪。（資料照，美聯社）

    美國房產大亨杜斯特被控謀殺密友柏曼，加州陪審團今天裁定他有罪。（資料照，美聯社）

    2021/09/18 20:02

    〔中央社〕美國房產大亨杜斯特被控2000年謀殺密友柏曼，加州陪審團今天裁定他有罪。過去39年，杜斯特涉嫌在3個州殺害3人，這是他首宗被定罪的謀殺案。

    路透社報導，由於陪審團另裁定，他伺機殺害一名證人的特殊情況有罪，可處終身監禁，現年高齡78歲且孱弱不堪的杜斯特（Robert Durst）很可能會死在獄中。承審的最高法院法官溫丹（Mark Windham）將在10月18日宣判。

    法院審理這樁命案的6年前，HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst）曾播出杜斯特坦承行凶的告白。拍攝結束後，杜斯特先去上洗手間，忘記身上麥克風沒關，在洗手間裡自言自語地說：「我到底幹了什麼好事？當然是把他們都殺了。」

    裁定杜斯特有罪前，由9女3男組成的陪審團3天內反覆推敲了7個半小時，至於審理期間關押在監獄裡的杜斯特，因曾接觸感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者而隔離，並未現身聆聽陪審團的裁定。

    目前杜斯特只有因殺害柏曼（Susan Berman）而受審，不過檢方主張他謀殺3人，分別是下落不明的髮妻、柏曼，以及杜斯特潛逃德州期間發現他身分的鄰居。

    除了HBO紀錄片收錄的音訊，另有兩項證據破解杜斯特的辯駁，其中之一是2017年查文（Nick Chavin）記錄在案的證詞。查文是杜斯特的莫逆之交，他說杜斯特2014年向他坦承殺了柏曼。

    查文回憶當時杜斯特是這麼說的：「不是她死就是我亡，我是被逼的。」

    杜斯特是杜斯特集團（Durst Organization）創辦人的孫子。杜斯特集團是紐約市當地首屈一指的房地產企業。

    他許久以前毅然離開家族企業，目前杜斯特集團由他形同陌路的胞弟道格拉斯．杜斯特（Douglas Durst）經營。

    道格拉斯．杜斯特曾出庭作證，並說他的哥哥「曾想要把我殺了」。

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