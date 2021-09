美國富豪紀錄片露餡坦承行凶 陪審團裁謀殺成立

美國房產大亨杜斯特被控謀殺密友柏曼,加州陪審團今天裁定他有罪。(資料照,美聯社)

2021/09/18 20:02

〔中央社〕美國房產大亨杜斯特被控2000年謀殺密友柏曼,加州陪審團今天裁定他有罪。過去39年,杜斯特涉嫌在3個州殺害3人,這是他首宗被定罪的謀殺案。

路透社報導,由於陪審團另裁定,他伺機殺害一名證人的特殊情況有罪,可處終身監禁,現年高齡78歲且孱弱不堪的杜斯特(Robert Durst)很可能會死在獄中。承審的最高法院法官溫丹(Mark Windham)將在10月18日宣判。

法院審理這樁命案的6年前,HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst)曾播出杜斯特坦承行凶的告白。拍攝結束後,杜斯特先去上洗手間,忘記身上麥克風沒關,在洗手間裡自言自語地說:「我到底幹了什麼好事?當然是把他們都殺了。」

裁定杜斯特有罪前,由9女3男組成的陪審團3天內反覆推敲了7個半小時,至於審理期間關押在監獄裡的杜斯特,因曾接觸感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)患者而隔離,並未現身聆聽陪審團的裁定。

目前杜斯特只有因殺害柏曼(Susan Berman)而受審,不過檢方主張他謀殺3人,分別是下落不明的髮妻、柏曼,以及杜斯特潛逃德州期間發現他身分的鄰居。

除了HBO紀錄片收錄的音訊,另有兩項證據破解杜斯特的辯駁,其中之一是2017年查文(Nick Chavin)記錄在案的證詞。查文是杜斯特的莫逆之交,他說杜斯特2014年向他坦承殺了柏曼。

查文回憶當時杜斯特是這麼說的:「不是她死就是我亡,我是被逼的。」

杜斯特是杜斯特集團(Durst Organization)創辦人的孫子。杜斯特集團是紐約市當地首屈一指的房地產企業。

他許久以前毅然離開家族企業,目前杜斯特集團由他形同陌路的胞弟道格拉斯.杜斯特(Douglas Durst)經營。

道格拉斯.杜斯特曾出庭作證,並說他的哥哥「曾想要把我殺了」。

