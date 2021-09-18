日本又傳疫苗接種疏失 護理師誤將針筒重複使用...14天後才自首

日本大阪府一名護理師誤將針筒重複使用，隱瞞14日後才自首。圖為日本民眾接種疫苗示意圖，與本文無關。（彭博）

2021/09/18 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種成為防疫關鍵，但日本又傳出接種作業疏失；8月間，立命館大學大阪茨木校區內進行施打作業，負責打針的護理師誤將用過的針筒重複使用，當下即查覺有誤，卻裝沒事，直到14天後才向所屬的關西健康福祉協會坦承失誤，事件引發關注。

根據《NHK》報導，8月31日立命館大學校園進行職場疫苗接種作業，護理師誤將使用過的針筒當作未用過的針筒，對1名民眾施打疫苗。儘管護理師施打當下就發現錯誤，但未馬上通報，反而裝作沒事，並當場將1支未使用過的針筒丟棄，藉此隱瞞過失。

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直至9月13日，當事護理師終於向所屬的關西健康福祉協會坦承過失，而這一行徑將使該時段到立命館大學接種疫苗的81人全部接受血液與抗體篩檢，以確保安全。

截至目前，尚未有任何相關不良反應報告，立命館大學方面則就此致歉，強調將徹底檢討施打作業規則，以防類似事件再度發生。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本境內累計病例數達166萬9982例，累計死亡病例數達1萬7120例。

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