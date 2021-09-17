反擊「背刺」指控 澳總理稱早和法總統說軍購可能取消

澳總理莫里森（右）澄清，數月前已和法總統馬克宏（左）表達取消軍購合約的可能性。（路透）

2021/09/17 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美英澳宣布成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，三國還將分享技術建造核子潛艦，這讓與澳洲有潛艦軍購合約的法國極度不滿，痛批美澳行為如同「背刺」。但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調，他早和法國總統馬克宏提過合約可能取消。

《路透》報導，莫里森今日接受廣播專訪時提到，他已在6月訪問法國時向馬克宏表示潛艦合約取消的可能性，「當時在巴黎的晚宴中我清楚表明，我國對傳統潛艦在應對新型戰略環境及未來挑戰上的能力感到憂心」、「我很明白地說，澳洲需要做出符合國家利益的決定。」但他也坦言廢止合約有損澳法關係。

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澳洲與法國在2016年達成400億美元的軍購合約，由法國海軍集團為澳洲製造非核潛艇艦隊。在合約廢除後，將改由美英分享技術，協助澳洲建造至少8艘核子動力潛艇。莫里森也已在昨日澄清，法國在AUKUS協議宣布前就已接獲通知，並非他們所指控的「突襲」。

法國將於明年起接下歐盟主席國，當地時間週四發表的印太戰略中，承諾會尋求與台灣達成貿易協定的可能性，並部署更多船艦以維持自由航行權。

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