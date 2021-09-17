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    疫情「助攻」也沒用 聯合國：全球溫室氣體排放降幅有限

    世界氣象組織指出，人類無法達到《巴黎協定》的可能性越來越高。（路透）

    世界氣象組織指出，人類無法達到《巴黎協定》的可能性越來越高。（路透）

    2021/09/17 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散一年多，嚴重打擊全球經濟，原先以為同樣危急的氣候危機能因商業活動減少獲得舒緩，但據世界氣象組織（WMO）觀察，疫情對緩解碳排放效果不大，全球也沒有達成預計的減碳目標。

    《路透》報導，WMO當地時間週四在新聞發布會上表示，去年因經濟活動停擺而減少的碳排放只是暫時性的，還不足以逆轉持續在大氣中上升的溫室氣體濃度。秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）直言，「有人認為疫情封鎖對氣候變遷有正面影響...但事實並非如此。」

    WMO的「2021聯合科學報告」中提到，全球並沒有達成預定的減碳數字，且離《巴黎協定》所設立的目標越來越遠。該目標為控制全球氣溫上升幅度在工業革命前水準1.5度以內。

    聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，「今年對採取氣候行動來說是關鍵的一刻，其結果是對於我們偏離正確道路有多遠的警示」、「我們看到今年的化石燃料排放反彈，溫室氣體的濃度持續上升，受人類影響衍生的嚴重氣候事件影響每個地區的健康、性命及財產安全。」

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