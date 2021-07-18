活過來了！哈伯望遠鏡死機逾1個月 NASA宣布成功修復

美國太空總署宣布，哈伯太空望遠鏡（見圖）在「死機」超過1個月後已成功復活。（美聯社）

2021/07/18 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）宣布，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）在「死機」超過1個月後已成功修復，目前完成儀器校準，預計在當地時間週六下午展開修復後的首次觀測，以確保一切如常。

美國太空總署新聞稿指出，上月13日嘗試重新啟哈伯望遠鏡的動酬載電腦，最後卻失敗收場，NASA也無法啟用備份硬體（Backup Hardware），對此，NASA緊鑼密鼓地進行相關修復作業。

請繼續往下閱讀...

NASA本月15日發現，問題可能出在功率控制單元（PCU）的電源調節器，這個裝置能使設備內部電壓恆定為5伏特，若電壓超過或不及，會導致一連串問題發生。

地面中心透過遠端輸入指令，調整儀器、設備使一切恢復正常後，16日成功啟動備份硬體，在安全模式中逐步恢復太空望遠鏡的功能，經過1天的時間，在17日順利完成。

美國太空總署目前正開始對望遠鏡進行初始校準，逐步讓它恢復正常運作，修復後的首次觀測排定於當地時間週六下午進行，許多在「死機」期間的觀測行程後續將重新安排。

對此，美國太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）稱哈伯太空望遠鏡為「偶像」，他說：「我為哈伯團隊感到驕傲，從現有成員到過去的『校友』，他們提供支持與專業知識」，尼爾森認為，由於這群人的奉獻和工作，哈伯太空望遠鏡將延續過去31年的功能，繼續開拓人類的視野。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法