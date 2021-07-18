為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    活過來了！哈伯望遠鏡死機逾1個月 NASA宣布成功修復

    美國太空總署宣布，哈伯太空望遠鏡（見圖）在「死機」超過1個月後已成功復活。（美聯社）

    美國太空總署宣布，哈伯太空望遠鏡（見圖）在「死機」超過1個月後已成功復活。（美聯社）

    2021/07/18 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）宣布，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）在「死機」超過1個月後已成功修復，目前完成儀器校準，預計在當地時間週六下午展開修復後的首次觀測，以確保一切如常。

    美國太空總署新聞稿指出，上月13日嘗試重新啟哈伯望遠鏡的動酬載電腦，最後卻失敗收場，NASA也無法啟用備份硬體（Backup Hardware），對此，NASA緊鑼密鼓地進行相關修復作業。

    NASA本月15日發現，問題可能出在功率控制單元（PCU）的電源調節器，這個裝置能使設備內部電壓恆定為5伏特，若電壓超過或不及，會導致一連串問題發生。

    地面中心透過遠端輸入指令，調整儀器、設備使一切恢復正常後，16日成功啟動備份硬體，在安全模式中逐步恢復太空望遠鏡的功能，經過1天的時間，在17日順利完成。

    美國太空總署目前正開始對望遠鏡進行初始校準，逐步讓它恢復正常運作，修復後的首次觀測排定於當地時間週六下午進行，許多在「死機」期間的觀測行程後續將重新安排。

    對此，美國太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）稱哈伯太空望遠鏡為「偶像」，他說：「我為哈伯團隊感到驕傲，從現有成員到過去的『校友』，他們提供支持與專業知識」，尼爾森認為，由於這群人的奉獻和工作，哈伯太空望遠鏡將延續過去31年的功能，繼續開拓人類的視野。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白天也可以看見！科學家曝未來將出現「第二個月亮」
    2021/07/10 19:43

    白天也可以看見！科學家曝未來將出現「第二個月亮」
    不繞恆星轉！銀河系中心附近 發現4顆神秘「流浪行星」
    2021/07/08 00:25

    不繞恆星轉！銀河系中心附近 發現4顆神秘「流浪行星」
    7/5地球離太陽最遠！NASA「太陽系大使」曝熱爆原因
    2021/07/06 21:55

    7/5地球離太陽最遠！NASA「太陽系大使」曝熱爆原因
    哈伯望遠鏡故障近月！專家曝「走到盡頭」 NASA：還活著
    2021/07/06 19:52

    哈伯望遠鏡故障近月！專家曝「走到盡頭」 NASA：還活著
    避免世界末日！NASA曝「小行星狩獵衛星」發射計畫
    2021/06/27 00:48

    避免世界末日！NASA曝「小行星狩獵衛星」發射計畫
    國際今日熱門
    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事
    2021/07/17 11:00

    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事 影片

    香港中聯辦7副主任「助北京打壓民主」 美財政部制裁
    2021/07/17 06:31

    香港中聯辦7副主任「助北京打壓民主」 美財政部制裁

    美副國務卿亞洲行是否訪中？傳兩國還在討論
    2021/07/17 02:06

    美副國務卿亞洲行是否訪中？傳兩國還在討論

    12歲以下兒童接種武肺疫苗 美FDA最快今冬批准
    2021/07/17 06:11

    12歲以下兒童接種武肺疫苗 美FDA最快今冬批准

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播