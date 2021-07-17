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    英國80歲以上長者接種2劑疫苗後 死亡率下降近3成

    英國最新研究指出，在95％的80歲以上長者完整接種了2劑疫苗後，死亡率已下降了28%。（法新社）

    英國最新研究指出，在95％的80歲以上長者完整接種了2劑疫苗後，死亡率已下降了28%。（法新社）

    2021/07/17 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕大規模接種真的有效！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球延燒，英國自去年展開疫苗施打工作後，已大幅度降低英格蘭與威爾斯地區80歲以上長者的死亡率，目前死亡病例僅剩40%，與第一波疫情高峰時的68%相比，下降的幅度逼近3成。

    根據《每日郵報》報導，英國緊急情況科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies）數據指出，在在第一波疫情高峰期，80歲以上長者的死亡率為68%，但在大規模接種措施施行後，目前已有95％的長者完整接種了疫苗，相比6月所統計的數據，80歲以上長者的死亡率已下降至40%，專家認為能下降近3成的死亡率，都得歸功於大規模疫苗接種計畫。

    報導提到，英國緊急情況科學諮詢小組評估，完整施打2劑疫苗的民眾，因染疫而入院的機率將下降91%；死亡率則更能降至96%，此外，劍橋大學的研究也指出，英國染疫死亡率也從百分之一降至千分之一，目前75歲長者的死亡率為2.2%，仍然偏高。

    報導指出，公衛專家則坦言，隨著19日英國迎來全面解封的「自由日」，疫情恐再度延燒，單日恐激增10萬人確診，儘管第三波疫情主要傳播者為年輕人，但長者染疫率也正在提高，而長者的死亡風險依然更高。

    報導也說，牛津大學高級研究員哈特曼波伊斯（Jamie Hartmann-Boyce）博士則分析，與前幾波疫情比較，長者群體死亡率明顯下降，就是因為他們都已完整接種了2劑疫苗，因此為了讓自己得到保護，大家都應該趕緊去完成2劑疫苗的施打。

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