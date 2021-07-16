軍情動態》逾80人出現症狀被隔離 文武大王軍艦全員完成採檢

南韓文武大王號驅逐艦。（法新社）

2021/07/16 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在海外執行任務的海軍部隊近日爆出6名確診病例，稍早有消息指出南韓政府擬派空軍空中加油運輸機將所有官兵接回，目前艦上300多名官兵全數採樣完成，預計篩檢結果等到17日凌晨12點就會出爐。

南韓海軍文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級）近日傳出艦上6名官兵確診；令人擔憂的是，艦上的清海部隊第34梯隊於今年2月啟航執行任務，因此船上官兵均未接種疫苗。

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根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部人士指出，南韓軍方已經聯絡清海部隊第34梯隊位處國家的衛生部門，委託對方協助採檢，300多人的採樣工作已在昨晚結束；目前艦上有80多人出現症狀，都已在艦內被隔離，其中5人發燒、肌肉痠痛就診。

不過因為核酸檢測至少需要24小時，加上非洲地區檢測量能低，結果最早也要等到17日凌晨12點才會出爐，所以目前確診人數並未增加。

稍早軍方消息人士透露，有許多官兵家屬接到副隊長金東來的通報，考量艦上確診人數恐持續增加的狀況下，南韓正打算緊急派出2架KC-330加油運輸機，將清海部隊第34梯隊全數官兵接回，具體時間約在下週。

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