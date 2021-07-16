打臉中國疫苗！香港研究：接種BNT的抗體高出科興10倍

香港大學研究顯示，注射BNT武肺疫苗的民眾，其體內抗體高出接種中國科興疫苗的10倍之多。圖為香港民眾注射科興疫苗。（美聯社）

2021/07/16 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學最新研究顯示，注射BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的民眾，其體內抗體高出中國科興疫苗接種者的10倍之多。

據《南華早報》報導，香港目前已為民眾注射超過450萬劑武肺疫苗，達4分之1人口左右，其中包括260餘萬劑德國製造的BNT，以及180多萬劑中國生產的科興。

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港大研究人員從公私立醫院和診所徵求1442名醫護人員展開實驗，從不同時間點採集血液樣本，結果在第1批93名受試者當中，發現63名BNT接種者在第1劑和第2劑後體內抗體都大幅上升，但30名科興接種者的第1劑抗體濃度為「低」，第2劑才達到中等。

另外，施打BNT的受試者，其體內抗體數值為269，比科興疫苗的27足足高出20倍左右。研究人員還發現，抗體濃度最低的BNT施打者，仍然比最高的科興接種者還要多。

基本上，注射中國科興疫苗後產生的抗體濃度，被判斷為與確診康復者的抗體大致相同或略低。

研究人員認為，這兩種疫苗之間的差距，與第三期臨床試驗中呈現的差異一致，亦即BNT的保護力為95％，中國科興則是50.7％。

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