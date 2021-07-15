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    不滿強制接種疫苗 雅典5千民眾包圍議會轟總理下台

    逾5000名「反疫苗人士」湧入希臘議會前示威抗議。（歐新社）

    逾5000名「反疫苗人士」湧入希臘議會前示威抗議。（歐新社）

    2021/07/15 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘政府週一（12日）宣布，醫護人員及安養院工作人員將陸續強制接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，且在8月31日前未完整接種者均不可使用公共室內空間，強硬政策引發國民不滿，14日逾5000人湧入首都雅典市中心示威抗議。

    根據《路透》報導，超過5000名「反疫苗者」14日包圍位在雅典的希臘議會發動抗議，反對政府強硬的疫苗接種計畫。即便現場駐守大批警力，民眾仍高呼「帶著你的疫苗滾出這裡」，要求總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）辭職下台。

    據報導，由於希臘近來正值旅遊旺季，染疫人數急遽上升，政府12日宣布醫護人員及安養院工作人員必須強制施打疫苗。

    當地電視台最新一項民調顯示，大部分的希臘人民表示他們會接種疫苗，且多數人支持對某些族群執行強制性疫苗接種，但昨日仍爆發目前最大規模的反疫苗抗議行動。

    報導指出，希臘總人口約1100萬人，迄今累計逾44萬4700人染疫，1萬2782人病歿，14日通報新增近3000例確診病例。根據最新數據統計，目前希臘約有41%人口完整接種疫苗。

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    希臘民眾揮舞國旗和木製十字架抗議政府的疫苗措施。（歐新社）

    希臘民眾揮舞國旗和木製十字架抗議政府的疫苗措施。（歐新社）

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