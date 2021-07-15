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    古巴爆發數十年最大規模示威 政府做出部分讓步

    古巴11日爆發數十年來最大的反政府示威，政府昨（14）日做出讓步，暫時取消旅客攜帶食品和藥物的數量限制。（路透）

    古巴11日爆發數十年來最大的反政府示威，政府昨（14）日做出讓步，暫時取消旅客攜帶食品和藥物的數量限制。（路透）

    2021/07/15 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕古巴11日爆發數十年來最大的反政府示威，民眾不滿政府未能在疫情期間妥善治理，導致確診人數激增、民生物資短缺。對此，古巴政府昨（14）日做出讓步，暫時取消旅客攜帶食品和藥物的數量限制。

    據《路透》報導，大批古巴民眾11日上街示威，針對民生物資短缺、公民自由和近期確診人數激增等議題表達不滿。示威活動引發迴響，除國內知名藝人痛批古巴當局，督促政府進行改革，美國總統拜登也力挺古巴民眾。

    對此，古巴政府昨日表示，有鑒於食品、藥品與衛生用品等物資短缺，將做出部分讓步，暫時取消旅客攜帶食品和藥物的數量限制；該政策自18日生效，並會延續至年底。

    針對這場大規模的示威，古巴政府歸咎於「反革命份子」，聲稱這群人接受美方資助，利用美國長期對古巴的禁運措施，壓縮古巴經濟，造成當地經濟壓力劇增。此外，古巴官員也抨擊美方聘請雇傭軍，在社群軟體上壯大反抗浪潮，試圖分化古巴。

    對於政府的讓步，新聞網站「14ymedio」的時事評論員桑切茲（Yoani Sanchez）在推特上表示，這不足以安撫參與示威遊行的人民。

    聯合國和部分國家呼籲，古巴政府應尊重公民表達的權利，然而墨西哥等國家卻持

    不同看法，認為美國應放寬限制才能拯救古巴人民。

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