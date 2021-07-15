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    傳日本厚勞省審查完成 估將開放12歲以上均可打莫德納

    日本當局有意將疫苗注射年齡向下放寬，據傳厚生勞動省已完成審查，估會將莫德納的可接種年齡放寬到12歲以上。示意圖。（路透）

    日本當局有意將疫苗注射年齡向下放寬，據傳厚生勞動省已完成審查，估會將莫德納的可接種年齡放寬到12歲以上。示意圖。（路透）

    2021/07/15 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕目前在國際間普遍獲得認可的BNT、莫德納及AZ等疫苗中，只有輝瑞／BNT疫苗可以用於12到18歲的青少年，後面兩種都是適用於18歲以上，不過日本當局有意將疫苗注射年齡向下放寬，據傳厚生勞動省已完成審查，估會將莫德納的可接種年齡放寬到12歲以上。

    綜合媒體報導，輝瑞先前在美國對12歲到15歲者進行臨床實驗，並提出確認疫苗對新冠肺炎具有有效性與安全性的數據。後續日本在5月31日通過，將輝瑞／BNT疫苗施打年齡下修到12歲以上，只是15歲以下的青少年在施打前仍須經過監護人同意。

    日媒消息指出，目前國際間針對莫德納及AZ這兩款疫苗，通常是只適用於18歲以上，不過莫德納疫苗先前也對美國約3700名12至17歲青少年進行試驗，並指抵抗病毒效果良好，6月時也傳出將向美國食品藥物管理局 （FDA）申請，同意擴大緊急使用在12至17歲青少年身上。日本國內代理的武田藥品工業公司也向厚勞省提出追加數據。

    日本厚生勞動省對此也進行審查，據傳審查已完成，預計本月19日將召開專家會議，預估將開放12歲以上都可施打莫德納。

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