法國今迎國慶 香榭大道疫情隱憂下復辦遊行

今年雖然仍有疫情擔憂，但法國政府決定在香榭大道辦遊行。（歐新社）

2021/07/14 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天是法國國慶日，又稱巴士底日（Bastille Day），是法國人紀念自己迎向自由的日子。有別去年由於擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傳播而縮減活動，今年雖然仍有擔憂，但法國政府決定在香榭大道辦遊行。

去年由於武漢肺炎，取消了香榭大道的閱兵儀式。今年的遊行規模與往年相比也有減縮，每位觀眾必須出示完全接種疫苗的證明、病毒檢測陰性或是康復證明。今晚在艾菲爾鐵塔的煙火表演也有類似的防疫措施。

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遊行活動是常規的縮減版，活動人數從過去2萬5000人縮減至1萬人。站在活動中央位置的，是在非洲薩赫勒地區參與反聖戰行動的歐洲特種部隊，也意味著這是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的軍事優先項目。

另外，法國南部尼斯也將紀念恐攻5周年，2016年7月14日，一名卡車司機在人們觀看國慶煙火時，開著卡車以時速60至70公里直接衝撞人群。有目擊者表示，卡車衝進人群後，司機還持槍對人們掃射，造成86死、206人受傷。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）將訪問該市，並在遇難者紀念碑舉行儀式，屆時將釋放86隻鴿子，以示和平。

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法國領導的塔庫巴特遣隊大約80名法國和歐洲特種部隊將帶領遊行隊伍。（歐新社）

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