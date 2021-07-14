法國「強制」醫護打疫苗 長照員工痛批：選擇自由被踐踏

法國強制前線醫護及照護員接種疫苗，引起部分醫護及照護員不滿，有人認為自己的「選擇自由」被踐踏。圖為示意圖。（法新社）

2021/07/14 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一晚間（12日）宣布，法國政府將從9月1日起強制所有醫護、長照機構照護員等前線人員必須施打疫苗，若未接種，將停職停薪。針對法國政府的強制政策，引發部分前線醫護及照護員強烈不滿，甚至有照護員直言，由於感到「個人選擇自由」被踐踏，因此可能將辭職「不幹了」。

根據《路透》報導，馬克宏認為，接種疫苗是重回正常生活的唯一途徑，並強調接種疫苗是「個人責任問題」，同時也是集體自由問題，因為現在法國正面臨Delta變種病毒快速傳播。馬克宏的強制接種疫苗政策也象徵政策轉彎，他在去年12月時曾說疫苗接種並非強制。

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45歲的療養院員工巴羅納（Sandra Barona）在巴黎西南部一間療養院擔任照護員，她認為世界各國監管機構雖一再表示緊急授權的疫苗沒有安全疑慮，但她仍對這些開發時間過於倉促的疫苗抱持懷疑態度。另外，巴羅納對「個人選擇自由」遭到政府踐踏感到憤怒，巴羅娜說：「我們在法國擁有權利，我們生活在一個相信自由、平等的國家，自由與平等是法蘭西共和國的兩項立國原則。」

巴羅納坦言：「我準備辭職並選擇另一條路，而不是接種疫苗。」不過她也承認，如果接種疫苗是在國外與家人見面的唯一方法，那她就會選擇接種。

護士馬丁（Martine Martin）至今仍未接種疫苗，她強調原因是過去接種流感疫苗後時常會發生嚴重副作用，面對不接種疫苗就會停職的後果，她仍會選擇接種疫苗。但馬丁也質疑：「縱使我可能會遭遇嚴重的副作用，他們（政府）仍強迫我打疫苗，國家不管我的死活。」被問到「強制接種」是否會對某些擁有潛在健康問題的人放寬標準時，法國衛生部沒有立即回應。

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