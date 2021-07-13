法國新政策：8月上街要健康證明、9月第一線還沒打疫苗停職停薪

法國總統馬克宏昨晚宣布，8月開始出入公共場所須出示健康通行證；9月開始前線人員必須強制施打疫苗。（法新社）

2021/07/13 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，加上Delta變異病毒肆虐，各國加緊推廣接種疫苗。法國近日宣布，下個月開始，民眾到公共場所須出示「健康通行證」，證明已接種疫苗、獲PCR檢測陰性；此外，9月開始法國也會強制公衛人員都要接種過疫苗，否則領不到薪水。

綜合外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一晚間（12日）宣布，9月1日起，政府將強制所有在前線工作的醫護、與社會弱勢團體長時間相處的照護員等前線工作人員必須施打疫苗；衛生部長韋蘭（Olivier Véran）進一步指出，9月起未接種疫苗的公衛、前線人員，將領不到薪資，也不能繼續在前線工作。

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此外，8月起民眾到餐廳、購物中心、電影院、劇場、搭乘大眾運輸工具和參加大型活動，必須出示所謂「健康通行證」，上面須載明已接種疫獲檢測陰性證明。

馬克宏表示，政府這項決策是盡可能鼓勵大家去接種疫苗，擴大健康通行證的適用範圍，而非強制。雖然馬克宏這麼說，但未來法國出入公共場所都必須出示檢測陰性證明，顯然也提高了民眾接種意願；路透表示，法國幾個主要的疫苗接種預約平台流量短時間內暴增。

據悉，在昨晚消息公布之後，其中一個疫苗接種預約平台「Doctolib」每分鐘多達2萬人預約，創下新高。Doctolib創辦人兼總裁尼奧斯-夏圖（Stanislas Niox-Château）透露，馬克宏宣布新決策幾分鐘後，網站馬上就湧入多達750萬人登入，目前已有近百萬人預約首次接種！

???? Nouveau record : 20 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid https://t.co/1fCvSe1KSi — Doctolib （@doctolib） July 12, 2021

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