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    中國蘇州酒店倒塌釀17死 前經營者爆料3年前就有裂痕

    中國江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮的四季開源酒店，12日下午3點30分左右無預警崩塌，造成17人死亡。（路透）

    中國江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮的四季開源酒店，12日下午3點30分左右無預警崩塌，造成17人死亡。（路透）

    2021/07/14 10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮的四季開源酒店，12日下午3點30分左右無預警崩塌，造成17人死亡，官方指出飯店擅自進行改修裝潢，改變承重結構所致，不過有媒體表示，這間飯店多次易主，而且在3年前就出現裂痕。

    綜合中媒報導，蘇州四季開源酒店無預警崩塌，今（14）官方宣布所有失蹤人都已找到，這起事件造成17死5傷；蘇州市吳江區政府表示，初判事故原因為倒塌房屋現有產權人安排工人擅自進行裝修改造，疑似內部承重牆體被修改，導致房屋坍塌。事故具體原因目前仍在調查中，涉事的酒店於2020年3月成立，5月開業，不過周邊民眾表示，這棟建築已是20多年的老樓房，曾多次易主、翻修。

    1名曾經營這家酒店的管理人張平透露，他2018年曾經營這間酒店，當時名為「飛牛酒店」，他表示經營管理之初，就發現酒店疑似存在違建和消防的問題，新樓和老樓拼接而建，牆體之間有裂縫，而且建築每年地基都會下沉，酒店房頂上也出現多處裂縫，最大長達2公尺，要經常補漆、填縫防止雨水滲漏，詢問屋主房子建成時間及索要建築圖紙都被拒絕。

    在這家酒店崩塌前1個月，張平曾去四季開源酒店吃飯，一進去發現一樓大廳拓寬，主樓兩面牆都被打掉，得知酒店坍塌後，張平回想起感到相當害怕，在他看來，該酒店不斷易主過程中一直存在建築安全隱患，他經營時生意頗佳，許多房間都是滿員，若發生意外，傷亡恐更加慘重。

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