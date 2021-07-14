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    拜登任命前國防部官員 接掌商務部美中科技戰關鍵職位

    美國總統拜登將提名在美國國防部有36年資歷的艾斯特維茲（見圖），接掌商務部主管工業暨安全事務的次長，該職位為美中科技戰的關鍵職位之一。（法新社）

    美國總統拜登將提名在美國國防部有36年資歷的艾斯特維茲（見圖），接掌商務部主管工業暨安全事務的次長，該職位為美中科技戰的關鍵職位之一。（法新社）

    2021/07/14 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登將提名在美國國防部有36年資歷的艾斯特維茲（Alan Estevez），接掌商務部主管工業暨安全事務的次長，該職位為美中科技戰的關鍵職位之一。

    近日外媒傳出，艾斯特維茲將獲提名為商務部負責工業暨安全事務的次長，不過商務部及艾斯特維茲先前均未對此做出回應。不過據外媒最新消息，白宮於週二證實這項人事任命，並指這項任命仍有待參議院進行確認。

    美國商務部工業暨安全局在前總統川普執政期間，禁止美國出口技術給中國科技巨擘華為，該局在美國以國安為由，限制中國各大企業參與電信基礎建設的努力上，扮演重要角色。在決定哪些技術可以出口到中國或會被禁止，以及哪些中國公司會被列入商務部黑名單上，該局有著重要的發言權。

    過去在美國國防部有長達36年資歷的艾斯特維茲，曾在前總統歐巴馬執政時擔任美國外來投資審查委員會（CFIUS）的國防部代表，協助委員會在國家安全投資的審查工作。目前艾斯特維茲為德勤顧問公司（Deloitte Consulting LP）主管，據德勤顧問上的自傳指出，艾斯特維茲於任職國防部期間，曾擔任採購、技術與後勤的首席副次長，並曾參與支援美國在伊拉克和阿富汗的任務。

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