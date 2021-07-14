中國影音平台bilibili昨深夜突「404」引臆測 搶修至凌晨恢復正常

B站13日深夜傳出404故障消息。圖為B站示意圖。（彭博）

2021/07/14 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國大型影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，下稱B站）」使用者眾多，昨深夜有用戶表示無法使用、突然跳出網頁404故障訊息，故障時間長達數個小時，引發討論。B站官方搶修至凌晨後已恢復正常，凌晨2時發布公告異常，為部分伺服器機房故障所導致。

13日夜間B站發生無法使用、影片看到一半跳出404故障訊息等情況，讓中國網友哀嚎，真實故障原因為何也引發臆測，「B站崩了」關鍵字更是衝上熱搜榜；期間，有中國網友開玩笑猜測是B站董事長陳睿下載A片釀成故障，也有人開玩笑為鹹蛋超人攻擊B站總部大樓所導致。

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故障期間，有網路訊息謠傳事發原因實為B站失火，驚動上海消防單位；對此，該單位澄清，位於中國上海市政立路485號國正中心內的B站總部未出現火災，也未接到相關報警，具體情況應以站方公佈為準。

B站故障後，竟也傳出期間中國網路小說論壇「晉江」、中國社交網站「豆瓣」及中國影音平台「AcFun（A站）」等「崩了」消息，中國網友推測應為B站故障，致使使用者短時間大量湧入網站搜尋討論所導致。

14日凌晨2時，B站透過微博官方帳號發布聲明，「B站的部分伺服器機房發生故障，造成無法訪問。技術團隊隨即進行了問題排查和修復，現在服務已經陸續恢復正常」。儘管如此，相關事件討論熱度仍然持續，「#B站服務器機房故障造成無法訪問#」關鍵詞仍維持在微博熱搜榜第3名。

B站官方聲明。（翻攝微博）

中國網友開玩笑稱B站故障原因為鹹蛋超人攻擊B站大樓。（翻攝微博）

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