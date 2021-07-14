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    將以反恐力度對抗中俄間諜威脅 英國軍情五處：全國都需警惕

    軍情五處處長麥卡勒姆警告，必須以對抗恐怖主義的力度來應對俄羅斯及中國的間諜威脅。圖為MI5總部。（路透）

    軍情五處處長麥卡勒姆警告，必須以對抗恐怖主義的力度來應對俄羅斯及中國的間諜威脅。圖為MI5總部。（路透）

    2021/07/14 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯在世界各地影響力甚鉅，英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）向民眾示警，必須以對抗恐怖主義的力度來應對俄羅斯及中國的間諜威脅，而這些外國間諜正試圖竊取技術及破壞基礎設施。

    根據《路透》報導，自從美國911事件發生後，打擊恐怖主義成為西方國家情報機構的首要任務，而近年來俄羅斯與中國在世界各地進行滲透，西方情報機構將任務導向回歸於反情報、追蹤敵國間諜等，並將部分資源投入其中。

    麥卡勒姆在MI5總部發表演說時指出，外國勢力在英國進行間諜活動的後果，可能從沮喪、生活不便、失去生計，甚至是生命損失，而中國與俄羅斯正在竊取商業機密及知識產權，並干涉他國政治運作、散播錯誤訊息。麥卡勒姆認為，英國先前已針對反恐領域做出高度公民意識及抵禦能力，隨著時間推移，英國也必須在反間諜領域達到同樣高度。

    麥卡勒姆表示，整個國家都應該對外國間諜造成的威脅有所警惕，「我們看到英國傑出研究人員的成果被盜竊或複製；我們看到企業因失去他們辛苦建立的優勢，敵對國家就會削弱英國多年耐心的研究或投資」。麥卡勒姆強調，上述情況正在大規模發生，這會影響所有英國國民，包括英國的就業市場、公共服務，甚至是期貨交易都會被影響。

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