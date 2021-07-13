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    全球逾1億8135萬人染疫 至少404萬人喪生

    醫務人員在印度的 COVID-19 疫苗接種活動期間收集個人數據。（歐新社）

    醫務人員在印度的 COVID-19 疫苗接種活動期間收集個人數據。（歐新社）

    2021/07/13 21:30

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日10時（台灣13日晚間6時），全球至少404萬4816人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8720萬5030例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

    全球12日通報新增6764人病歿、42萬8967起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（2020死）、印尼（864死）、俄羅斯（780死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬7400人病故、3388萬8739例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（53萬4233人喪生、1910萬6971例確診）、印度（41萬784人喪生、3090萬7282例確診）、墨西哥（23萬5058人喪生、259萬3574例確診）及秘魯（19萬4488人喪生、208萬1557例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有590人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計131萬3522死、3884萬4207例確診；歐洲累計118萬1622死、5561萬7410例確診；美國和加拿大共計63萬3838死、3530萬9615例確診。

    亞洲共計60萬8568死、4167萬7677例確診；中東地區共計15萬3674死、970萬7046例確診；非洲共計15萬2418死、598萬6688例確診；大洋洲共計1174死、6萬2395例確診。

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