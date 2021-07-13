除皺慘變「喪屍臉」 女子拍片曝痛苦恢復期網看傻

亞曼達很滿意療效。（圖取自TikTok/amandaw12670）

2021/07/13 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名女子，因不滿自己眼周的皺紋，選擇做了「全臉除皺療程」，沒想到恢復過程中卻讓她非常難受，皮膚像嚴重曬傷一樣，還瘋狂脫皮，看起來宛如「喪屍」，她也將自己的恢復過程上傳，呼籲民眾進行醫美療程前，要先了解療程後癒合情況，考慮清楚再決定，影片曝光後震驚大批網友。

據英媒《鏡報》 報導，英國市鎮伯恩茅斯（Bournemouth）的亞曼達（Amanda Watkins）希望自己能一直保持青春美麗的樣子，她表示，每次化妝時都會卡粉讓她非常尷尬，因此在整形醫師的建議下，亞曼達決定接受要價1800英鎊（約新台幣6萬9768元）的全臉除皺療程。

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亞曼達表示，她接受的全臉除皺療程，是使用酸性化學產品燒灼最表層的皮膚，雖然不是侵入性療程，但接下來恢復期卻讓她十分痛苦，皮膚變得非常緊繃，像嚴重曬傷一樣，臉上也開始瘋狂脫皮，後來甚至連眼睛都腫到張不開，需要靠著女兒的幫忙才能維持正常生活。

亞曼達過去曾接受多次的整形手術，也堅信「美麗就是痛苦」，這次卻因痛苦的恢復期一度想放棄，還好在醫師的鼓勵下才繼續堅持，如今亞曼達眼睛已經消腫，臉部也變得容光煥發，她非常滿意療效，也認為非常值得。

事後，亞曼達拍影片分享恢復過程，並呼籲民眾進行醫美療程前，要先了解療程後癒合情況，考慮清楚再決定，不過卻被網友誤認使濾鏡或特效，還有網友戲稱像1988年的電影角色「陰間大法師」（Beetlejuice）。

亞曼達接受療程後的模樣宛如「喪屍」。（圖取自TikTok/amandaw12670）

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