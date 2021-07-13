韓國單日確診數連續1週逾千例 Delta案例激增

韓國連一週單日確診數維持千例以上，感染Delta變種案例在近一週內增加374例。（美聯社檔案照）

2021/07/13 17:00

〔中央社〕韓國中央防疫對策本部公布，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例新增1150例，連一週單日確診數維持千例以上；感染Delta變種案例在近一週內增加374例。

據中央防疫對策本部統計，6月27日至7月3日一週間，共透過基因分析確認536例確診者感染變種病毒，檢出率44.1%，較前一週下降約6個百分點，但可能是受檢驗件數倍增影響。

請繼續往下閱讀...

韓國檢出感染變種病毒案例累計達3353例，新增的536例中以傳播力最強的Delta病毒增加374例最多，占比近7成。

若以感染路徑區分，新增變種病毒案例中395例為社區感染，141例為境外感染移入；值得注意的是，近一週在韓國境內感染Delta病毒案例達250例，較先前占比最高的Alpha病毒感染者145例多出100多例，當局憂心，Delta病毒可能成為韓國當地優勢種。

尤其從首都圈案例檢出變種病毒比例增至26.5%，較前一週的12.7%增加一倍以上，當局也因此決定與各一級行政區保健環境研究院合作，擴大變種病毒檢測量能。

韓國近期疫情升溫，除已實施最高等級第4階段社交距離規範的首都圈地區，非首都圈地區疫情也有擴散跡象，非首都圈案例占比日趨提高，韓國政府預計14日公布非首都圈各地區防疫等級。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法