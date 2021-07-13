為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    韓國單日確診數連續1週逾千例 Delta案例激增

    韓國連一週單日確診數維持千例以上，感染Delta變種案例在近一週內增加374例。（美聯社檔案照）

    韓國連一週單日確診數維持千例以上，感染Delta變種案例在近一週內增加374例。（美聯社檔案照）

    2021/07/13 17:00

    〔中央社〕韓國中央防疫對策本部公布，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例新增1150例，連一週單日確診數維持千例以上；感染Delta變種案例在近一週內增加374例。

    據中央防疫對策本部統計，6月27日至7月3日一週間，共透過基因分析確認536例確診者感染變種病毒，檢出率44.1%，較前一週下降約6個百分點，但可能是受檢驗件數倍增影響。

    韓國檢出感染變種病毒案例累計達3353例，新增的536例中以傳播力最強的Delta病毒增加374例最多，占比近7成。

    若以感染路徑區分，新增變種病毒案例中395例為社區感染，141例為境外感染移入；值得注意的是，近一週在韓國境內感染Delta病毒案例達250例，較先前占比最高的Alpha病毒感染者145例多出100多例，當局憂心，Delta病毒可能成為韓國當地優勢種。

    尤其從首都圈案例檢出變種病毒比例增至26.5%，較前一週的12.7%增加一倍以上，當局也因此決定與各一級行政區保健環境研究院合作，擴大變種病毒檢測量能。

    韓國近期疫情升溫，除已實施最高等級第4階段社交距離規範的首都圈地區，非首都圈地區疫情也有擴散跡象，非首都圈案例占比日趨提高，韓國政府預計14日公布非首都圈各地區防疫等級。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑞典疫情趨緩 政府放寬防疫措施籲「自主管理防Delta病毒」
    2021/07/13 15:07

    瑞典疫情趨緩 政府放寬防疫措施籲「自主管理防Delta病毒」
    南韓疫苗疑爆缺貨 55至59歲族群預約接種急喊卡
    2021/07/13 12:45

    南韓疫苗疑爆缺貨 55至59歲族群預約接種急喊卡

    首參奧運王星皓盼用好表現鼓舞台灣
    武漢肺炎》同時染Alpha和Delta病毒 泰國7工人「症狀沒比較嚴重」
    2021/07/13 00:24

    武漢肺炎》同時染Alpha和Delta病毒 泰國7工人「症狀沒比較嚴重」
    連日確診破5百！韓政府：將針對變種病毒流行國加強邊境檢疫
    2021/06/28 10:32

    連日確診破5百！韓政府：將針對變種病毒流行國加強邊境檢疫
    國際今日熱門
    痛心！母親吻竟導致病毒感染 新生兒僅出生11天不幸夭折
    2021/07/12 23:51

    痛心！母親吻竟導致病毒感染 新生兒僅出生11天不幸夭折

    是因為這樣？3000萬不是捐給中央 LG越南廠員工打不到疫苗
    2021/07/12 21:15

    是因為這樣？3000萬不是捐給中央 LG越南廠員工打不到疫苗

    歐盟通過決議：將派兵助莫三比克平亂
    2021/07/12 21:03

    歐盟通過決議：將派兵助莫三比克平亂

    陪葬品選這些恐引爆！應以鮮花、照片、手寫信等替代
    2021/07/12 22:52

    陪葬品選這些恐引爆！應以鮮花、照片、手寫信等替代

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播