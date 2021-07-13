200工作人員染疫 馬來西亞一疫苗接種中心關閉

馬來西亞吉隆坡民眾正等待疫苗接種。（歐新社）

2021/07/13 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球。馬來西亞一間疫苗接種中心有200多名醫護人員及志工確診，今日勒令關閉並進行深度全面消毒，該國科學部長表示，該中心將於明日重新開放，由另一批醫療團隊接種疫苗。

綜合外媒報導，馬來西亞首都吉隆坡一間疫苗接種中心在10、11日有200多名醫護人員及志工檢測後呈陽性，在今日關閉該中心進行全面消毒。該國科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，還不確定最初感染者是否於該中心染疫，並敦促本月9日後於該中心接種疫苗的民眾自主隔離10天，政府也加強管理，避免群聚感染發生。

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凱里透露，有2名志工確診後，對該中心453名員工進行檢測，結果有204人呈陽性，不過病毒載量低。目前所有員工都被隔離，該中心也進行深度消毒，預計明日重新開放，並由另一批醫療團隊進行接種疫苗的工作。

據悉，馬來西亞確診病例總數超過84萬4千人，死亡人數超過6千人，不過疫苗接種的步伐已經加快，其3200萬人口中有25%至少已接種一劑疫苗。

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