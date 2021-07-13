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    瑞典疫情趨緩 政府放寬防疫措施籲「自主管理防Delta病毒」

    瑞典疫情趨緩，政府將在本週放寬防疫措施，但同時也呼籲民眾應嚴防Delta病毒。（路透）

    瑞典疫情趨緩，政府將在本週放寬防疫措施，但同時也呼籲民眾應嚴防Delta病毒。（路透）

    2021/07/13 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲受傳染力極強的Delta病毒襲擊，但瑞典防疫得當，單日確診數大幅下降，瑞典政府昨（12）日表示，將在本週放寬防疫措施，但同時也呼籲民眾，應透過自主管理防堵Delta病毒。

    綜合外媒報導，瑞典春季爆發第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但近日疫情好轉，政府將在本週放寬防疫措施，包含餐廳營業時間限制、購物中心的人流管控和長途大眾運輸旅行規範。

    報導指出，瑞典自疫情爆發以來，鮮少制定嚴格的防疫措施，政府僅建議民眾戴口罩，並未強制規範，大多依靠民眾自主管理。近日由於大部分民眾已接種疫苗，再加上夏季天氣暖和，不利於病毒傳染，確診數已大幅下降。

    瑞典經濟部長班倫（Ibrahim Baylan）表示，瑞典正朝正確的方向前行，「一步一步走，我們將邁向一個不用防疫規範的社會」。

    雖瑞典疫情看似樂觀，但外媒分析，歐洲受傳染力強的Delta病毒襲擊，瑞典境內也出現Delta病例，政府應謹慎面對。目前三分之二的瑞典成年人已至少接種一劑，近50%的成年人接種兩劑，接種比率穩定上升中。

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