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    澳洲淪陷！ 秘魯Lambda變種病毒1個月強襲32國

    來自秘魯的Lambda變種病毒來勢洶洶，過去1個月內已擴散至全球31個國家。（本報合成）

    來自秘魯的Lambda變種病毒來勢洶洶，過去1個月內已擴散至全球31個國家。（本報合成）

    2021/07/12 20:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球流行已持續一年半，此起彼伏的疫情源於變種病毒速度太快，現在主要關注點在印度Delta變種，但是來自秘魯的Lambda變種病毒來勢洶洶，過去1個月內已擴散至全球31個國家。澳洲日前宣佈，該國內出現Lambda變種病毒染疫者，成為第32個遭該病毒侵襲的國家。

    世衛組織（WHO）在6月將秘魯Lambda變種毒株列為各國需要留意的變異株，此前在美國、英國、德國等31個國家都出現相關病例。根據全澳公共衛生綜合病原體基因組數據庫AusTrakka數據顯示，澳洲7日也發現新南威爾斯州防疫旅館內一名正在隔離的國外旅客確診Lambda病毒，成為該病毒侵襲的第32個國家，但目前尚未進入澳洲社區感染。

    Lambda去年8月首度在秘魯現蹤，當時稱為C.37或安第斯變種，之後以第11個希臘字母「λ」來命名，Lambda發音近似「藍卜達」。根據研究顯示，Lambda病毒的傳染力比Delta病毒更高更迅速，在秘魯的Lambda染疫者中有近10%最終都不幸離世，加上秘魯目前是全球武肺死亡率最高的國家，引起世界高度關注。

    防疫專家示警，變種毒株將變成生活常態，未來每年恐怕都需要接種疫苗。

    相關新聞請見︰

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    Lambda變種已擴散至全球32國。病毒示意圖。（法新社）

    Lambda變種已擴散至全球32國。病毒示意圖。（法新社）

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