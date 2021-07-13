為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》同時染Alpha和Delta病毒 泰國7工人「症狀沒比較嚴重」

    泰國曼谷武漢肺炎疫情惡化，12日起加強封鎖措施。（法新社）

    泰國曼谷武漢肺炎疫情惡化，12日起加強封鎖措施。（法新社）

    2021/07/13 00:24

    〔中央社〕泰國政府指出，曼谷一處建築工地發現有7名工人同時感染Alpha變種病毒和Delta變種病毒，這7人並未出現令人擔憂的症狀，不過泰國衛生單位將密切注意是否會出現新的變種病毒。

    泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）今天在一場記者會中表示，曼谷一處大型建築工地發現有7個工人同時感染最早在英國發現的Alpha 變種病毒以及最早在印度發現的Delta變種病毒。

    蘇帕吉指出，這7人目前健康狀況沒什麼問題，也沒有令人擔憂的症狀，同時感染兩種病毒不代表病人會有較為嚴重的症狀。

    不過他指出，如果有越來越多同時感染不同病毒的案例出現，恐怕就會產生新的變種病毒，而這是他們不樂意見到的發展。

    在這處曼谷的大型建築工地共1737 個工人中有1327人確診，確診者中23.3% 的人感染Alpha變種病毒，73.7%感染Delta變種病毒。

    蘇帕吉指出，從4月1日到7月9日的確診案例中，Alpha變種病毒佔了74.1%，Delta變種病毒佔了24.1%，最早在南非發現的Beta變種病毒佔了1.78%；不過在曼谷地區，Delta變種病毒已成為最主要的病毒，57.1%的確診病例是Delta變種病毒，其餘則是Alpha變種病毒。

    泰國從4月爆發第三波疫情以來，曼谷的建築工地出現多起群聚感染，泰國政府從6月28日起關閉曼谷和周邊5個府的建築工地，並封鎖工人宿舍以遏止群聚感染。根據泰國官方統計，曼谷有575處這類的工地宿舍，約有8萬1000名工人居住在工地。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老父確診苦等不到醫院床位 泰國男子衝總理府縱火洩憤！
    2021/07/12 23:24

    老父確診苦等不到醫院床位 泰國男子衝總理府縱火洩憤！
    不滿報導打2劑科興仍確診！中國使館嗆《路透》：明明效果就很好
    2021/07/12 19:36

    不滿報導打2劑科興仍確診！中國使館嗆《路透》：明明效果就很好

    疫情期間 肺腺癌治療該怎麼辦？
    武漢肺炎》Alpha與Delta變異株夾攻 曼谷疫情險峻再封城
    2021/07/12 17:33

    武漢肺炎》Alpha與Delta變異株夾攻 曼谷疫情險峻再封城
    中國科興疫苗屢遭突破感染 泰國衛生部長證實：將混打AZ
    2021/07/12 17:04

    中國科興疫苗屢遭突破感染 泰國衛生部長證實：將混打AZ
    完整接種2劑科興疫苗 泰國數百名醫護仍染疫
    2021/07/11 21:30

    完整接種2劑科興疫苗 泰國數百名醫護仍染疫
    泰國疫情病逝數創新高 曼谷確診和死亡者居冠
    2021/07/10 22:00

    泰國疫情病逝數創新高 曼谷確診和死亡者居冠
    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％
    2021/07/12 06:22

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人
    2021/07/12 05:50

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣
    2021/07/12 05:30

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播