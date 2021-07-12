老父確診苦等不到醫院床位 泰國男子衝總理府縱火洩憤！

泰國曼谷一名男子不滿政府防疫不力，衝到總理府企圖縱火表達抗議。圖為泰國總理帕拉育。（歐新社）

2021/07/12 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相當嚴峻，醫療系統已現崩潰。近日就發生有一名確診老翁因為排不到床位接受治療，其子氣憤的衝到泰國總理府欲縱火，表達對政府防疫不力的抗議。

根據泰國新聞網站「K@POOK！」 報導，曼谷28歲男子Nathawut Thiamsak因為年邁的父親確診，卻苦等不到醫院床位接受治療，在家隔離病情越來越嚴重，內心除了不捨父親受病痛折磨，一方面對政府的防疫不力感到忿忿不平。

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上週一（5日）晚間，Nathawut Thiamsak是退役軍人，他提著一桶汽油騎機車到泰國總理府禮賓府3號門前，喬裝成守衛士兵企圖縱火，但才剛把汽油倒在地上就被附近的警察發現，立刻騎車逃逸，但不久後就遭逮捕。

被捕後的Nathawut Thiamsak坦言，因為父親沒法接受完善治療，對他很抱歉，也對政府相當不滿，想透過縱火表達對總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的抗議。目前當局依企圖縱火毀壞他人財物罪嫌起訴Nathawut Thiamsak。

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