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    光城者案「金主」之一為英皇物管經理 遭英皇集團停職

    「香港警務處國家安全處」今（12）日再度拘捕5名懷疑涉案的人士，而其中一名男子疑似為此案的「金主」之一，他今日也被證實為英皇集團旗下物業管理公司的經理，目前已遭英皇集團停職。（美聯社）

    「香港警務處國家安全處」今（12）日再度拘捕5名懷疑涉案的人士，而其中一名男子疑似為此案的「金主」之一，他今日也被證實為英皇集團旗下物業管理公司的經理，目前已遭英皇集團停職。（美聯社）

    2021/07/12 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕「香港警務處國家安全處」於本月6日宣布，破獲激進港獨組織「光城者」策劃「恐怖襲擊」的圖謀，並依《港區國安法》第24條恐怖活動罪拘捕5男4女。「香港警務處國家安全處」今（12）日再度拘捕5名懷疑涉案的人士，而其中一名男子疑似為此案的「金主」之一，他今日也被證實為英皇集團旗下物業管理公司的經理，目前已遭英皇集團停職。

    綜合港媒報導，「香港警務處國家安全處」今日再度拘捕5名「光城者案」的嫌疑人士，其中一名「金主」涉嫌提供數萬元款項，讓另外2名涉案中學生放置炸彈。這名男性「金主」在今日下午6時被押至灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心的一間辦公室，搜查約45分鐘。不過據了解，搜查結束後並沒有帶走任何證物。

    據報導，英皇集團表示，有關今天警方國安處進行拘捕一事，集團確認其中一名人士為集團物業部員工，集團目前已暫停該名員工的職務。

    據報導，「香港警務處國家安全處」今日就「光城者案」再拘捕4男1女，其中被捕的37歲男子是物業管理公司經理，其餘4名被捕人士分別是15歲、17歲及19歲的中學生，以及一名28歲建築工人，該名工人疑似負責協助購買炸彈。

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