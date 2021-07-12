英格蘭3名黑人球星PK賽失手遭攻擊 英足總痛批種族歧視

擔任英格蘭PK賽第3點的拉什福德踢球中柱未進，相當懊惱。（美聯社）

2021/07/12 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家盃冠軍戰決賽在台灣時間今（12日）晨3點登場，由英格蘭對上義大利，雙方120分鐘正規賽與延長賽後仍以1：1踢平，最後義大利在PK大戰中3：2勝出，相隔53年再捧歐國盃金盃，而英格蘭無緣拿下首座歐國盃冠軍，英格蘭3名黑人球員在PK大戰中失手，遭到球迷的種族歧視，英足總強烈譴責。

歐洲國家盃冠軍戰決賽英義2國激戰後1比1戰平，雙方靠PK大戰分勝負，前2點結束後英格蘭以2:1領先，在倫敦溫布利球場的球迷們期待英格蘭能首次捧起歐洲國家盃冠軍，不料接下來3名英格蘭球員拉什福德（Marcus Rashford）、桑喬（Jadon Sancho）、薩卡（Bukayo Saka）紛紛失手，遭義大利逆轉，最終在PK大賽中2:3飲恨。

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而部分球迷將輸球矛頭指向在PK大賽中失手的球星，而拉什福德血統來自加勒比海的聖克里斯多福島，桑喬父母是加勒比海島國千里達及托巴哥，薩卡則是奈及利亞裔，他們3人膚色成為攻擊、歧視對象。

英足總官方發布聲明除表達對球員們的支持外，也嚴詞譴責種族歧視，聲明指出：「對於在社交媒體上針對我們球員的種族歧視感到震驚」，不歡迎做這些噁心行為的人來支持球隊，強調「我們會竭盡所能來支持這些受到影響的球員，同時也敦促對於相關的肇事者進行最嚴厲的懲罰。」

英格蘭國家隊推特也轉發了這則聲明，寫道：「我們對於這些在賽後針對我們球員進行歧視的行為感到噁心，這個夏天他們為身上的球衣付出了一切。」

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl — England （@England） July 12, 2021

英格蘭PK賽第4點桑喬踢球遭門將擋下。（路透）

年僅19歲的薩卡（中）擔任英格蘭隊PK賽最後1點，踢球遭門將擋下後痛失冠軍，隊友上前安撫年輕小將。（路透）

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