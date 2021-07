英格蘭3名黑人球星PK賽失手遭攻擊 英足總痛批種族歧視

2021/07/12 13:52

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲國家盃冠軍戰決賽在台灣時間今(12日)晨3點登場,由英格蘭對上義大利,雙方120分鐘正規賽與延長賽後仍以1:1踢平,最後義大利在PK大戰中3:2勝出,相隔53年再捧歐國盃金盃,而英格蘭無緣拿下首座歐國盃冠軍,英格蘭3名黑人球員在PK大戰中失手,遭到球迷的種族歧視,英足總強烈譴責。

歐洲國家盃冠軍戰決賽英義2國激戰後1比1戰平,雙方靠PK大戰分勝負,前2點結束後英格蘭以2:1領先,在倫敦溫布利球場的球迷們期待英格蘭能首次捧起歐洲國家盃冠軍,不料接下來3名英格蘭球員拉什福德(Marcus Rashford)、桑喬(Jadon Sancho)、薩卡(Bukayo Saka)紛紛失手,遭義大利逆轉,最終在PK大賽中2:3飲恨。

而部分球迷將輸球矛頭指向在PK大賽中失手的球星,而拉什福德血統來自加勒比海的聖克里斯多福島,桑喬父母是加勒比海島國千里達及托巴哥,薩卡則是奈及利亞裔,他們3人膚色成為攻擊、歧視對象。

英足總官方發布聲明除表達對球員們的支持外,也嚴詞譴責種族歧視,聲明指出:「對於在社交媒體上針對我們球員的種族歧視感到震驚」,不歡迎做這些噁心行為的人來支持球隊,強調「我們會竭盡所能來支持這些受到影響的球員,同時也敦促對於相關的肇事者進行最嚴厲的懲罰。」

英格蘭國家隊推特也轉發了這則聲明,寫道:「我們對於這些在賽後針對我們球員進行歧視的行為感到噁心,這個夏天他們為身上的球衣付出了一切。」

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl