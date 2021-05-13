聯合國新疆視訊會議登場 美英德矛頭對準中國

2021/05/13 01:54

〔中央社〕聯合國新疆視訊會議今天登場，美國、英國和德國呼籲中國，停止它對維吾爾族等少數族裔的壓制。這項會議激怒北京，北京指責那是反中國活動，一直遊說聯合國會員國切勿參與。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在視訊會議上表示：「直到中國政府停止它在新疆犯下違反人道罪行以及對維吾爾族等少數族裔的種族滅絕行徑前，美國將會持續挺身直言。」

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西方國家和人權團體指控新疆當局，在拘留營關押和刑求維吾爾族和其他少數族裔。北京否認那些指控，聲稱那些是職業訓練中心，目的是要根除宗教極端主義。

湯瑪斯-葛林斐德說：「在新疆地區，人民正遭到刑求，女性正被強制節育。」

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在視訊會議上表示，估計有100萬維吾爾人和主要是穆斯林的少數族裔遭任意關押。

這項視訊會議由德國、美國和英國號召舉辦，並獲加拿大、澳洲、紐西蘭和多個其他歐洲國家支持。

德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）表示，支持主辦新疆視訊會議的國家，面臨來自中國的大量威脅恐嚇。

赫斯根又說：「我們呼籲中國，尊重世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights），我們要求中國拆除那些拘留營。」

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容，新疆情勢是「我們時代的最嚴重人權危機之一」。

吳百納表示：「存在集體任意關押、強制消失和刑求等證據。還有廣泛強迫勞動與強制節育的其他報告。」

她又說：「我們今天在此面對這些事實，並要求中國容許聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）及其辦公室，進行立即、有意義且不受限制接觸。」

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