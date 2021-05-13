奠定台美關係！《台灣關係法》起草人逝世 享嵩壽102歲

美國對台政策重要依據《台灣關係法》起草人之一的萊斯特．伍爾夫（見圖），5月11日在紐約州索約塞特當地醫院去世，享嵩壽102歲。（美聯社檔案照）

2021/05/13 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國對台政策重要依據《台灣關係法》起草人之一的萊斯特．伍爾夫（Lester L. Wolff），5月11日在紐約州索約塞特當地醫院去世，享嵩壽102歲，消息由其子布魯斯．伍爾夫（Bruce Wolff）證實，但未提及逝世原因。

根據《華盛頓郵報》報導，萊斯特．伍爾夫生前為民主黨籍，曾在國會擔任8屆議員，選區為紐約皇后區與長島黃金海岸（Gold Coast, Long Island），他在1964年首度當選後，自掏腰包5次前往越南考察，並呼籲當時的美國政府停止介入越南紛爭，他的政治生涯中，也曾短暫地擔任美國駐聯合國代表。

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1970年代中期，萊斯特．伍爾夫在美國國會擔任亞太事務小組委員會主席，率領代表團訪問共產中國，與當時的上海市長討論中國政治，他轉述上海市長告訴他「洗腦有什麼問題？」、「我們洗手、洗臉、為什麼不洗腦呢？」萊斯特．伍爾夫也在1978年與時任中國領導人鄧小平舉辦會談，當時的討論涉及美國卡特政府正式承認中共領導的中國。

萊斯特．伍爾夫在美國尚未承認中共政府以前，為了保持與台灣的經貿與軍事聯繫，他與另外兩位參議員甘迺迪（Edward Kennedy）、克蘭斯頓（Alan Cranston）共同起草《台灣關係法》，1979年通過後，在台美之間建立了準外交聯繫。

萊斯特．伍爾夫晚年透過YouTube和Twitter平台抨擊前美國總統川普，並呼籲美國政府繼續支持台灣軍力，他的妻子西弗（Blanche Silver）早在1997年逝世，膝下有1雙兒女、4名孫子、4名曾孫，在他去世後，民主黨籍前國會議員史密斯（Neal Edward Smith）成為美國現存最年長的國會政治人物。

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