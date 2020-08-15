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    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣

    美國近日將駐華使館去除「中國」二字，引發外界揣測，前美國國務院情報研究局中國研究中心主任譚慎格（見圖）指出，重點不在雙重承認，而是美國要不要在外交上承認台灣的主權獨立。（資料照，記者王敏為攝）

    美國近日將駐華使館去除「中國」二字，引發外界揣測，前美國國務院情報研究局中國研究中心主任譚慎格（見圖）指出，重點不在雙重承認，而是美國要不要在外交上承認台灣的主權獨立。（資料照，記者王敏為攝）

    2020-08-16 00:18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日將駐華使館去除中國二字，引發外界揣測，美方可能要對「中華人民共和國」及「中華民國」雙重承認；對此，前美國國務院情報研究局中國研究中心主任譚慎格（John J. Tkacik）指出，重點不在雙重承認，而是美國要不要在外交上承認台灣的主權獨立。

    綜合媒體報導，美國駐華使館的微博與推特徽章均為「美國駐華大使館 北京．中國」，10日將「中國」二字去除，變成「美國駐華大使館 北京」，引起網路熱議，有不少中國人士認為，美國可能要再度雙重承認有「兩個中國」。

    然而，美駐華大使館在官方微博上表示，徽章的更動是美國國務院駐全球使團品牌計劃的一部分」，文內還附上美國駐緬甸、貝南大使館的社群帳號徽章，同樣僅有標註所在城市仰光及柯多努。

    根據《自由亞洲電台》報導，曾擔任美國駐中華民國大使館（台北）簽證官的譚慎格受訪表示，「我想，從美國的觀點來看，要美國正式承認中華民國代表中國，這是不可能了。對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣，或是台灣共和國。但在我看來，如果沒一場戰爭、或是非和平的方式，這幾乎不可能發生」。

    2003年至2006年派駐在台灣的前美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）則指出，美國的「一中政策」是基於美中三個聯合公報與《台灣關系法》，和中國堅稱的「一中原則」不同，在《上海公報》裡，中國表明堅決反對任何意在製造「一中一台」、「一國兩府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹「台灣地位未定」的活動，美國當時的聲明是「認知」（acknowledge），而不是用「承認」（recognize）。

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