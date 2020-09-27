「美中三公報」是聲明非條約 美學者：《台灣關係法》最重要

賓州大學當代中國研究中心主任戴杰接受《美國之音》採訪指出，對美國來說，《台灣關係法》（見圖）是最重要的文件，「美中三公報」僅是政策聲明，並不是條約。（圖擷取自美國之音網站）

2020/09/27 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美台關係近日升溫，引起中國方面不滿，每次發言皆跳針指控美方違反「一中原則」與「美中三公報」；對此，賓州大學當代中國研究中心主任戴杰（Jacque deLisle）指出，對美國來說，《台灣關係法》是最重要的文件，「美中三公報」僅是政策聲明，並不是條約。

根據《美國之音》報導，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月31日在美國智庫「傳統基金會」表示，清楚表明美國的「一中政策」清楚表明不同於中國的「一中原則」，美國長期以來執行的政策，包含《台灣關係法》、美中三個聯合公報，以及前總統雷根（Ronald Reagan）1982年的對台灣「六項保證」。

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戴杰受訪指出，對美國來說，《台灣關係法》與美中關係是有關聯的，因為「在美國政府的看法中，它是美台關係中唯一具有法律地位的文件。它經由美國國會通過，對總統有拘束力」。

戴杰說，《台灣關係法》清楚告訴政府，與台灣維持強勁和非官方關係，而且「在許多方面，要對待台灣政府有如它是一個政府，只是不被承認而已，而且它也為美國持續提供台灣軍售提供了一個基礎。所以對美國來說，它是最重要的文件」。

戴杰續稱，中國對《台灣關係法》的立場與美國大為不同，「在中國的看法中，《台灣關係法》是一個國內法，對國際事務或國際關係不應該有任何作用。北京視三個公報為對美國有拘束力的重要條約，不能被國內法削弱或凌駕。但美國的看法截然相反：《台灣關係法》是具有拘束力的國內法律，三個公報只是政策聲明，並不是條約」。

戴杰表示，美國一直都遵守對美中聯合公報以及《台灣關係法》規範下的承諾，不與台灣政府維持正式外交關係，也不承認中華民國政府，事實上美國一直都維持那個立場，不過從美國政府的觀點來說，不能排除在不違反立場的情況下，與台灣有活躍的往來，「那自然也包括了官方的接觸，而那是一個會越過界線的灰色地帶。明顯的是，中國和美國對此有相當不同的看法」。

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