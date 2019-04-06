確認承諾！美參議院提決議案 支持台灣對抗中國

2019-04-06 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院1日提出「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案，參議院在5日也跟進，經外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，內容重申美方會依據《台灣旅行法》、《台灣關係法》、《亞洲再保證倡議法》保護、支持台灣。

綜合外媒報導，決議案由外交委員會主席瑞奇（Jim Risch）、軍事委員會主席印霍飛（James Inhofe），還有參議員曼南德茲（Robert Menendez）、瑪奇（Ed Markey）等參議院成員一起連署提案，內文提到美國總統須按照法律與台灣有常態軍售往來，政府也要幫助台灣加入國際組織，加強對台經貿夥伴關係。

賈德納指出，自己一直致力於加強台美關係，多年來提升台灣在國際舞台上的能見度，在美國法律的規範下，美國會繼續為台灣與其人民發聲；在起草《台灣關係法》時已經是參議員的馬基表示，未來會繼續和各黨派的同事合作，履行、加強美國對台灣人民的關係與責任。

外交委員會主席瑞奇提到，儘管中國繼續在台灣施加壓力，但他期待美國和台灣之間的長期伙伴關係，因為雙方有著強烈的共同價值和經濟安全利益；台灣駐美代表處感謝美國國會支持台灣的主權、自由和民主，同時保護台灣海峽的安全。

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