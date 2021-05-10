美國務卿挺台參與WHA 華春瑩噁回：中國最關心台灣人健康

中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（10）日不滿回應，此舉嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，她還宣稱「沒有誰比我們更關心台灣同胞的健康福祉」。（美聯社）

2021/05/10 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕繼7大工業國集團（G7）外長公報力挺台灣參與世衛大會（WHA）後，美國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發表聲明，要求世衛組織（WHO）立即邀請台灣參與WHA。對此，中國外交部發言人華春瑩今（10）日不滿回應，此舉嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，她還宣稱「沒有誰比我們更關心台灣同胞的健康福祉」。

針對布林肯及G7外長會聯合公報等力挺台灣加入世衛大會一事，華春瑩今日在例行記者會上相當不滿回應，「中方此前已就G7外長會聯合公報有關涉台內容表明了嚴正立場。美國務卿布林肯的有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

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華春瑩老調重彈稱，「世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持」。

華春瑩稱，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局，他們對此心知肚明」。華春瑩批評，美國出於政治目的，大肆炒作不讓台灣參加世衛大會將「危及全球衛生目標」，不利於應對未來公共衛生危機，這是美方編造的政治謊言。

華春瑩更宣稱，事實上，沒有誰比中國更關心「台灣同胞」的健康福祉。她指稱，疫情發生以來，「中國中央政府在大陸之外最先邀請台灣地區衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息」。

世衛大會將於5月24日召開，報名於台灣時間今晚截止。若台灣今年最後也未能獲邀參加，將是我國自2017年至今，第五度遭世衛組織（WHO）拒於門外。外交部昨表示將與衛福部「努力爭取到最後一刻」；衛福部長陳時中昨在中央流行疫情指揮中心記者會說，對於收到WHA邀請函一事，他仍有「高度期待！」

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